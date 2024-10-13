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"Вытворяет что угодно". Зеленскому в Киеве предъявили претензии - 13.10.2024, ПРАЙМ
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"Вытворяет что угодно". Зеленскому в Киеве предъявили претензии
"Вытворяет что угодно". Зеленскому в Киеве предъявили претензии - 13.10.2024, ПРАЙМ
"Вытворяет что угодно". Зеленскому в Киеве предъявили претензии
Владимир Зеленский провоцирует начало третьей мировой войны. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T21:55+0300
2024-10-13T21:56+0300
политика
владимир зеленский
критика
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский провоцирует начало третьей мировой войны. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями" — сказал Соскин.По мнению бывшего советника, Зеленский к сегодняшнему дню полностью утратил ощущение реальности, а взамен этого им овладело чувство безнаказанности."Такое впечатление, что Зеленский считает, что с ним вообще ничего случиться не может и он вообще может вытворять что угодно", — подчеркнул Соскин.
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владимир зеленский, критика
Политика, Владимир Зеленский, критика
21:55 13.10.2024 (обновлено: 21:56 13.10.2024)
 
"Вытворяет что угодно". Зеленскому в Киеве предъявили претензии

Соскин: Зеленский может развязать третью мировую войну

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский провоцирует начало третьей мировой войны. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями" — сказал Соскин.
По мнению бывшего советника, Зеленский к сегодняшнему дню полностью утратил ощущение реальности, а взамен этого им овладело чувство безнаказанности.
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"Такое впечатление, что Зеленский считает, что с ним вообще ничего случиться не может и он вообще может вытворять что угодно", — подчеркнул Соскин.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийкритика
 
 
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