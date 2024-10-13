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СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России - 13.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России
СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России - 13.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России
В связи со стремительным ростом стоимости недвижимости в России среди граждан появилась тенденция покупать квартиры в складчину, рассказали изданию "Известия" в | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T09:45+0300
2024-10-13T09:49+0300
россия
рынок недвижимости
жилье
ипотека
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В связи со стремительным ростом стоимости недвижимости в России среди граждан появилась тенденция покупать квартиры в складчину, рассказали изданию "Известия" в федеральном комбинате строительных материалов "Винзер".Отмечается, что подобная тенденция, в первую очередь, обусловлена снижением доступности ипотек и ограничением льготных программ кредитования. Как отметил директор комбината Денис Жалнин, покупатели, которые намерены купить жилье в складчину, ищут тех, кто также нуждается в покупке недвижимости, но не имеет возможности оформить льготный кредит.Он также добавил, что в перспективе покупатели обычно планируют либо продать квартиру и разделить полученные денежные средства, либо договариваются о выкупе доли. Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения предельной стоимости кредита в ипотеке на постоянной основе.
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россия, рынок недвижимости, жилье, ипотека
РОССИЯ, рынок недвижимости, жилье, ипотека
09:45 13.10.2024 (обновлено: 09:49 13.10.2024)
 
СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России

"Известия": россияне стали чаще покупать квартиры в складчину

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В связи со стремительным ростом стоимости недвижимости в России среди граждан появилась тенденция покупать квартиры в складчину, рассказали изданию "Известия" в федеральном комбинате строительных материалов "Винзер".
Отмечается, что подобная тенденция, в первую очередь, обусловлена снижением доступности ипотек и ограничением льготных программ кредитования.
Как отметил директор комбината Денис Жалнин, покупатели, которые намерены купить жилье в складчину, ищут тех, кто также нуждается в покупке недвижимости, но не имеет возможности оформить льготный кредит.
Он также добавил, что в перспективе покупатели обычно планируют либо продать квартиру и разделить полученные денежные средства, либо договариваются о выкупе доли.
Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения предельной стоимости кредита в ипотеке на постоянной основе.
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РОССИЯрынок недвижимостижильеипотека
 
 
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