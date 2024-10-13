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СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России

СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России - 13.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о новой тенденции при покупке жилья в России

В связи со стремительным ростом стоимости недвижимости в России среди граждан появилась тенденция покупать квартиры в складчину, рассказали изданию "Известия" в | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T09:45+0300

2024-10-13T09:45+0300

2024-10-13T09:49+0300

россия

рынок недвижимости

жилье

ипотека

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В связи со стремительным ростом стоимости недвижимости в России среди граждан появилась тенденция покупать квартиры в складчину, рассказали изданию "Известия" в федеральном комбинате строительных материалов "Винзер".Отмечается, что подобная тенденция, в первую очередь, обусловлена снижением доступности ипотек и ограничением льготных программ кредитования. Как отметил директор комбината Денис Жалнин, покупатели, которые намерены купить жилье в складчину, ищут тех, кто также нуждается в покупке недвижимости, но не имеет возможности оформить льготный кредит.Он также добавил, что в перспективе покупатели обычно планируют либо продать квартиру и разделить полученные денежные средства, либо договариваются о выкупе доли. Банк России 10 октября сообщил, что отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года и рассматривает возможность отказа от ограничения предельной стоимости кредита в ипотеке на постоянной основе.

https://1prime.ru/20241011/komissiya-852127287.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, жилье, ипотека