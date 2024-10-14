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Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов

Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - 14.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов

Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T19:02+0300

2024-10-14T19:02+0300

2024-10-14T19:03+0300

происшествия

франция

арест активов

россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. "Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье. По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме. Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание. Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс. Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.

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франция, арест активов, россия