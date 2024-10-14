https://1prime.ru/20241014/aktivy-852174001.html
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - 14.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T19:02+0300
2024-10-14T19:02+0300
2024-10-14T19:03+0300
происшествия
франция
арест активов
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_83a5133119576ef9545ce1260d8bd596.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. "Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье. По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме. Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание. Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс. Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.
https://1prime.ru/20241010/aktivy-852101230.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_165:0:2628:1847_1920x0_80_0_0_5a9869b14e5e4ba4e40ed0d2e5d082bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, арест активов, россия
Происшествия, ФРАНЦИЯ, арест активов, РОССИЯ
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Monde: во Франции арестовали активы бизнесменов из России более чем на €70 млн
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde.
"Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье.
По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме.
Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание.
ЕП изучит выдачу кредита Киеву в 35 миллиардов евро под активы России
Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс.
Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале.
Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.