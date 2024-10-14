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Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов - 14.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов
Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T19:02+0300
2024-10-14T19:03+0300
происшествия
франция
арест активов
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde. "Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье. По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме. Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание. Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс. Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале. Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.
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франция, арест активов, россия
Происшествия, ФРАНЦИЯ, арест активов, РОССИЯ
19:02 14.10.2024 (обновлено: 19:03 14.10.2024)
 
Во Франции арестовали активы двух российских бизнесменов

Monde: во Франции арестовали активы бизнесменов из России более чем на €70 млн

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Судебные органы Франции арестовали активы на сумму более 70 миллионов евро, принадлежащие двум российским бизнесменам, сообщила в понедельник газета Monde.
"Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро", - говорится в статье.
По информации Monde, речь идёт о бизнесмене Руслане Горюхине, который в 2008-2014 годах занимал должность гендиректора крупной российской компании "Стройгазмонтаж", и Михаиле Опенгейме.
Оба имеют паспорта Кипра, уточняет издание.
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Арест коснулся восьми объектов недвижимости общей стоимостью в 69,8 миллиона евро, а также долей в компаниях на 2,7 миллиона, пишет газета. Среди арестованного имущества - поместье площадью в 22,5 гектара в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции, а также нескольких вилл в соседнем департаменте Вар и два автомобиля класса люкс.
Мера была принята в рамках расследования, открытого в марте в связи с якобы предполагаемым отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах, говорится в материале.
Как отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, у правоохранительных органов возникли подозрения по поводу возможного сокрытия происхождения средств, использованных для приобретения этих активов.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯарест активовРОССИЯ
 
 
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