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Российский рынок акций начал неделю ростом

Российский рынок акций начал неделю ростом - 14.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций начал неделю ростом

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T19:52+0300

2024-10-14T19:52+0300

2024-10-14T19:53+0300

экономика

российский рынок акций

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника ростом, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,68%, до 2 773,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,21%, до 945,22 пункта, долларовый РТС - на 0,65%, до 909,1 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевеет на 2,24%, до 77,27 доллара за баррель. "Инвесторы отыгрывали ряд позитивных корпоративных новостей, заявления представителей Минфина против дальнейшего усиления налоговой нагрузки на отдельные отрасли и комментарии зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, которые в целом нельзя было назвать особо жесткими. Для отдельных акций негативным фактором, впрочем, выступало снижение нефтяных цен в мире", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи начал торги понедельника слабой динамикой, но во второй половине дня инициатива перешла к покупателям. Отчасти сказалась слабость рубля, но в большей степени настроение инвесторам подняли новости. Глава Минфина Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Тяжеловесные акции "Сбера" продемонстрировали уверенный рост", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Мировые биржевые индексы также начали неделю в основном позитивно, отметил эксперт. При этом в Китае вышла слабая статистика по торговому балансу за сентябрь: экспорт оказался хуже прогнозов, что может говорить о слабом восстановлении торговли, между тем ОПЕК в своем отчете снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 год, добавил Шепелев. "С утра, по всей видимости, рынок негативно отреагировал на дешевеющую нефть, однако, во второй половине дня изменение настроения могло быть связано с положительными корпоративными новостями. Мировые рынки тем временем были настроены на рост в связи с ожиданиями новых снижений процентных ставок центральных банков, прежде всего, ЕЦБ и ФРС, и оптимистичный настрой отчасти отразился и на российском рынке", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ОВК (+5,02%), "Русгидро" (+4,35%), "Русснефти" (+3,51%), "Алросы" (+3,43%), "Норникеля" (+3,31%), НЛМК (+3,12%). В лидерах снижения стоимости – акции "Газпром нефти" (-6,45%), ЛСР (-1,21%), "Системы" (-1,17%), расписки "Русагро" (-1,16%), акции "Детского мира" (-1,12%), "СПБ Биржи" (-1,06%). ПРОГНОЗЫ "Вероятнее всего, до заседания ЦБ, которое запланировано на следующую пятницу и на котором будет озвучено решение по ключевой ставке, активность покупателей будет пониженной, а индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться под отметкой 2800 пунктов. Прогноз на 15 октября – 2700-2800 пунктов", - рассказал Шепелев. В целом в текущих условиях индекс Мосбиржи во вторник попробует вернуться выше 2800 пунктов, считает Григорьев. По мнению Мильчаковой, во вторник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2700-2800 пунктов.

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российский рынок акций, экспертное мнение