https://1prime.ru/20241014/analog-852172010.html

ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ

ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ

ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ

Еврокомиссия (ЕК), где ранее заявляли об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), внедряет собственный аналог технологии, схожей с чат-ботом ChatGPT, для помощи... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T16:41+0300

2024-10-14T16:41+0300

2024-10-14T16:41+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК), где ранее заявляли об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), внедряет собственный аналог технологии, схожей с чат-ботом ChatGPT, для помощи сотрудникам в разработке программной документации, пишет издание Politico. "Департамент информационных технологий Еврокомиссии DG DIGIT запустил пилотную версию проекта с использованием ИИ, чтобы помочь персоналу комиссии с разработкой программных документов", - пишет издание. Проект получил название GPT@EC. Сообщается, что его работа была запущена на прошлой неделе. Неназванный чиновник ЕК подтвердил Politico, что инструмент был запущен в качестве пилотного проекта, "в течение нескольких недель" доступ к нему будет предоставлен остальному персоналу комиссии. Как пишет Politico, инструмент GPT@EC схож с популярным чат-ботом ChatGPT, принцип работы которого заключается в том, что человек вводит запрос в командной строке, после чего ИИ генерирует запрошенный текст, изображение или видео. Отмечается, что сотрудники ЕК смогут использовать его для создания черновых проектов, обобщать документы, генерировать программный код и проводить "мозговые штурмы". Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сравнила технологии искусственного интеллекта с ядерным оружием, указав на проблемы и изменения в обществе, к которым могут привести технологии ИИ. Она отметила, что угрозы, которые представляет искусственный интеллект, нельзя игнорировать и что они могут проявляться на индивидуальном уровне, поэтому сейчас важно обеспечить контроль рисков. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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