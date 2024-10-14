Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241014/analog-852172010.html
ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ
ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ
Еврокомиссия (ЕК), где ранее заявляли об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), внедряет собственный аналог технологии, схожей с чат-ботом ChatGPT, для помощи... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T16:41+0300
2024-10-14T16:41+0300
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК), где ранее заявляли об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), внедряет собственный аналог технологии, схожей с чат-ботом ChatGPT, для помощи сотрудникам в разработке программной документации, пишет издание Politico. "Департамент информационных технологий Еврокомиссии DG DIGIT запустил пилотную версию проекта с использованием ИИ, чтобы помочь персоналу комиссии с разработкой программных документов", - пишет издание. Проект получил название GPT@EC. Сообщается, что его работа была запущена на прошлой неделе. Неназванный чиновник ЕК подтвердил Politico, что инструмент был запущен в качестве пилотного проекта, "в течение нескольких недель" доступ к нему будет предоставлен остальному персоналу комиссии. Как пишет Politico, инструмент GPT@EC схож с популярным чат-ботом ChatGPT, принцип работы которого заключается в том, что человек вводит запрос в командной строке, после чего ИИ генерирует запрошенный текст, изображение или видео. Отмечается, что сотрудники ЕК смогут использовать его для создания черновых проектов, обобщать документы, генерировать программный код и проводить "мозговые штурмы". Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сравнила технологии искусственного интеллекта с ядерным оружием, указав на проблемы и изменения в обществе, к которым могут привести технологии ИИ. Она отметила, что угрозы, которые представляет искусственный интеллект, нельзя игнорировать и что они могут проявляться на индивидуальном уровне, поэтому сейчас важно обеспечить контроль рисков. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ии
ИИ
16:41 14.10.2024
 
ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ

Politico: ЕК внедрит свой аналог ChatGPT для разработки программных документов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК), где ранее заявляли об угрозах искусственного интеллекта (ИИ), внедряет собственный аналог технологии, схожей с чат-ботом ChatGPT, для помощи сотрудникам в разработке программной документации, пишет издание Politico.
"Департамент информационных технологий Еврокомиссии DG DIGIT запустил пилотную версию проекта с использованием ИИ, чтобы помочь персоналу комиссии с разработкой программных документов", - пишет издание.
Проект получил название GPT@EC. Сообщается, что его работа была запущена на прошлой неделе.
Неназванный чиновник ЕК подтвердил Politico, что инструмент был запущен в качестве пилотного проекта, "в течение нескольких недель" доступ к нему будет предоставлен остальному персоналу комиссии.
Как пишет Politico, инструмент GPT@EC схож с популярным чат-ботом ChatGPT, принцип работы которого заключается в том, что человек вводит запрос в командной строке, после чего ИИ генерирует запрошенный текст, изображение или видео. Отмечается, что сотрудники ЕК смогут использовать его для создания черновых проектов, обобщать документы, генерировать программный код и проводить "мозговые штурмы".
Ранее вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер сравнила технологии искусственного интеллекта с ядерным оружием, указав на проблемы и изменения в обществе, к которым могут привести технологии ИИ. Она отметила, что угрозы, которые представляет искусственный интеллект, нельзя игнорировать и что они могут проявляться на индивидуальном уровне, поэтому сейчас важно обеспечить контроль рисков.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
ИИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала