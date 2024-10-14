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Банки начали вносить данные о мошенниках в системы в установленный ЦБ срок

Банки начали вносить данные о мошенниках в системы в установленный ЦБ срок - 14.10.2024, ПРАЙМ

Банки начали вносить данные о мошенниках в системы в установленный ЦБ срок

Банки в России уже размещают реквизиты мошенников из базы данных ЦБ РФ в свои системы для противодействия обману граждан и готовы осуществлять это с 22 октября... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T15:49+0300

2024-10-14T15:49+0300

2024-10-14T15:49+0300

россия

банки

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Банки в России уже размещают реквизиты мошенников из базы данных ЦБ РФ в свои системы для противодействия обману граждан и готовы осуществлять это с 22 октября в установленный регулятором срок, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. В пятницу ЦБ РФ сообщил, что с 22 октября крупные банки, а также кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, должны вносить реквизиты мошенников из базы данных Банка России в свои системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов, а с 1 января - одного часа. В отношении остальных банков установлен срок в три часа. УЖЕ ГОТОВЫ "ВТБ заранее подготовил систему противодействия мошенникам в рамках правил ЦБ, поэтому сейчас в их доработке нет необходимости", - сказала пресс-служба ВТБ. При этом там подчеркнули, что решение Банка России позволит защитить клиентов от сценариев с дропами. "Хотя, конечно, полностью исключить мошенничество по таким схемам не удастся, поскольку время обналичивания денег, поступивших на счёт "дропа", составляет в среднем 15 минут. При этом передача данных в "ФинЦЕРТ" (соответствующее подразделение Центробанка - ред.) зависит и от реакции клиента, которая часто может превышать не от одного до трёх часов, а целые сутки", - отметила пресс-служба. Поэтому, как подчеркнули в ВТБ, одна из важных задач все же остается на банках – помочь клиентам не попадаться на уловки мошенников и предупреждать их о грозящей опасности в автоматическом режиме. Со стороны клиентов остается оперативно реагировать, добавили там. "В "МТС банке" уже действует автоматизированная система передачи данных в Банк России, поэтому никаких дополнительных доработок и затрат для выполнения требований регулятора не потребуется", - сообщила пресс-служба кредитной организации. Также пресс-служба "Почта банка" подчеркнула, что внесение данных из базы Банка России в системы противодействия подозрительным операциям "Почта банка" занимает до двух часов. "До конца года "Почта банк" оптимизирует способ загрузки информации, что позволит выполнять процедуру за 1 час. Модернизация не потребует дополнительных расходов", - заключили в кредитной организации.

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россия, банки