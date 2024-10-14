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Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве банка Credit Suisse

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве банка Credit Suisse - 14.10.2024, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве банка Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы отложил на 16 декабря рассмотрение заявления подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требующего ввести процедуру банкротства в... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:04+0300

2024-10-14T11:04+0300

2024-10-14T11:04+0300

россия

суд

credit suisse

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 16 декабря рассмотрение заявления подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требующего ввести процедуру банкротства в отношении находящегося в России имущества швейцарского банка Credit Suisse, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство заявителя, мотивированное тем, что в деле по иску "Зенита" о взыскании c Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов, судебный акт по которому стал основанием для подачи заявления о банкротстве, на следующей неделе будет рассмотрено ходатайство истца о процессуальном правопреемстве на стороне ответчика. Там "Зенит" просит заменить Credit Suisse на поглотивший его банк UBS. Это заявление о банкротстве Credit Suisse поступило в суд в апреле. Арбитражный суд Москвы 1 декабря отклонил заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS, крупнейшего банка Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде. Суд тогда привел несколько оснований для прекращения дела. Одним из них стало то, что "Зенит" перед подачей заявления разместил на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент российский банк считал, что UBS AG стал правопреемником Credit Suisse AG, однако в ходе разбирательства стало понятно, что эти два банка на тот момент оставались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне их материнских структур – Credit Suisse Group AG и UBS Group AG. Еще одним основанием прекращения первого дела суд назвал отсутствие вступившего в силу судебного акта, подтверждающего задолженность Credit Suisse перед "Зенитом". На данный момент это основание тоже отпало. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале поддержал ноябрьское решение арбитражного суда Москвы, взыскавшего по иску "Зенита" с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов долга и процентов по синдицированному кредиту, после чего оно вступило в силу. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ. Между тем, UBS Group AG 31 мая объявила о завершении слияния банков UBS и Credit Suisse. Отмечалось, что UBS унаследовал все права и обязательства Credit Suisse, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse.

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россия, суд, credit suisse