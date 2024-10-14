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Безработица в России держится на рекордно низком уровне, заявил Минтруд

Безработица в России держится на рекордно низком уровне, заявил Минтруд - 14.10.2024, ПРАЙМ

Безработица в России держится на рекордно низком уровне, заявил Минтруд

Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T10:50+0300

2024-10-14T10:50+0300

2024-10-14T10:50+0300

экономика

россия

безработица

рынок труда

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне - 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий",- сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он отметил, что в условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособия безработным, поэтому наращиваются объёмы финансирования других мероприятий.

https://1prime.ru/20241002/bezrabotitsa-851927495.html

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россия, безработица, рынок труда