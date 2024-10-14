https://1prime.ru/20241014/borrel-852160174.html
"Становится хуже". Боррель забил тревогу из-за ситуации на Украине
"Становится хуже". Боррель забил тревогу из-за ситуации на Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Становится хуже". Боррель забил тревогу из-за ситуации на Украине
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине ухудшается, а также призвал страны ЕС увеличить военную помощь Киеву. Об этом он сообщил... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T10:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине ухудшается, а также призвал страны ЕС увеличить военную помощь Киеву. Об этом он сообщил перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС."Ситуация становится хуже… Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО", - отметил Боррель.Россия в свою очередь считает, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО напрямую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о законной цели России в случае поставок содержащие оружие для Украины, и отметил, что США и НАТО также вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военных в других странах. В Кремле заявили, что такие поставки оружия не способствуют переговорам.
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"Становится хуже". Боррель забил тревогу из-за ситуации на Украине
Боррель констатировал, что ситуация на Украине ухудшается
БРЮССЕЛЬ, 14 окт - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине ухудшается, а также призвал страны ЕС увеличить военную помощь Киеву. Об этом он сообщил перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.
"Ситуация становится хуже… Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО", - отметил Боррель.
Россия в свою очередь считает, что поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО напрямую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о законной цели России в случае поставок содержащие оружие для Украины, и отметил, что США и НАТО также вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая военных в других странах. В Кремле заявили, что такие поставки оружия не способствуют переговорам.
"За две недели". Боррель сделал неожиданное признание о кризисе на Украине