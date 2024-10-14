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Изолировать Россию не удалось. В Индии отметили рост влияния БРИКС

Изолировать Россию не удалось. В Индии отметили рост влияния БРИКС - 14.10.2024, ПРАЙМ

Изолировать Россию не удалось. В Индии отметили рост влияния БРИКС

Западу не удалось изолировать Россию, и предстоящий саммит БРИКС в Казани станет ему важным сигналом, отмечает индийский вещатель NDTV. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T12:56+0300

2024-10-14T12:56+0300

2024-10-14T12:56+0300

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Западу не удалось изолировать Россию, и предстоящий саммит БРИКС в Казани станет ему важным сигналом, отмечает индийский вещатель NDTV.В конце октября президент Владимир Путин примет у себя лидеров Индии, Китая и других стран. Это показывает, что Россия остается ключевым игроком в процессе изменения мирового порядка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБРИКС, который ранее объединял Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, продолжает расширяться, несмотря на скептицизм Запада.Говоря о роли Индии в объединении, автор отмечает, что она должна использовать БРИКС для усиления своего влияния. Нью-Дели стремится к реформированию международных институтов. При этом Индия не должна позволять Китаю контролировать повестку БРИКС, говорится в статье.Со своей стороны, Китай стремится создать альтернативную глобальную финансовую систему. Вместе с Россией КНР подталкивает БРИКС к антизападной позиции. Запад также воспринимает БРИКС как противовес западной гегемонии Но внутренние разногласия внутри блока могут помешать его превращению в альтернативу Западу.Как отмечается, Индия не претендует на постоянное место в Совбезе ООН, но стремится к реформированию международных институтов. Она хочет иметь постоянный голос в глобальных процессах, но сталкивается с противодействующим влиянием США. Нью-Дели должен использовать БРИКС для усиления своего влияния и отстаивания многополярного мира, подчеркивается в публикации.В преддверии саммита в Казани остро стоит вопрос о том, сможет ли БРИКС сохранить сплоченность в условиях внутренних разногласий. "С уверенностью можно констатировать лишь одно — неоспоримое значение этого блока в качестве противовеса западному могуществу", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, россия, индия, китай