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К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин

К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин - 14.10.2024, ПРАЙМ

К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T15:03+0300

2024-10-14T15:03+0300

2024-10-14T15:09+0300

экономика

брикс

g7

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться."Прогнозируется, что уже в 2028 году на это объединение (БРИКС - ред.) будет приходиться 38% мирового ВВП с учетом новых участников, при снижении такого показателя у прежних лидеров из "Большой семерки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

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