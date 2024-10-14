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К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин - 14.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин
К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин - 14.10.2024, ПРАЙМ
К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:03+0300
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экономика
брикс
g7
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться."Прогнозируется, что уже в 2028 году на это объединение (БРИКС - ред.) будет приходиться 38% мирового ВВП с учетом новых участников, при снижении такого показателя у прежних лидеров из "Большой семерки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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брикс, g7
Экономика, БРИКС, G7
15:03 14.10.2024 (обновлено: 15:09 14.10.2024)
 
К 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, заявил Мишустин

Мишустин: к 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году на БРИКС, согласно прогнозу, будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться.
"Прогнозируется, что уже в 2028 году на это объединение (БРИКС - ред.) будет приходиться 38% мирового ВВП с учетом новых участников, при снижении такого показателя у прежних лидеров из "Большой семерки", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
 
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