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Доли россиян, хранящих деньги на вкладах и дома, сравнялись
Доли россиян, хранящих деньги на вкладах и дома, сравнялись - 14.10.2024, ПРАЙМ
Доли россиян, хранящих деньги на вкладах и дома, сравнялись
Доля россиян, предпочитающих хранить средства на депозите в банке, неуклонно растет начиная с первого квартала 2023 года и по итогам третьего квартала 2024 года | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T07:34+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих хранить средства на депозите в банке, неуклонно растет начиная с первого квартала 2023 года и по итогам третьего квартала 2024 года она преодолела отметку в 23% и впервые сравнялась с числом граждан, выбирающих хранение свободных денег дома, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть у РИА Новости. "По данным аналитиков, начиная с первого квартала 2023 года неуклонно росла доля россиян, предпочитающих хранить средства на депозите в банке, и по итогам третьего квартала 2024 года она преодолела отметку в 23% и впервые сравнялась с числом граждан, выбирающих хранение свободных денег дома", - говорится в материалах. В "Ромире" отметили, что сравнивались данные начиная с третьего квартала 2022 года. В исследовании отмечается, что по итогам третьего квартала снижением отметились такие направления инвестиций свободных средств, как покупка недвижимости (минус 2 п.п. за квартал, до 12%), в открытие или развитие собственного бизнеса (минус 2 п.п. за квартал, до 3%), акции, облигации и другие ценные бумаги (минус 1 п.п. за квартал - до 4%). "Мы видим, что потребительские приоритеты россиян достаточно стабильны и рациональны. На них могут повлиять лишь существенные изменения условий, например ощутимый рост выплат по депозитным вкладам. Значительная часть тех, кто хранил деньги дома (а еще в 4-м квартале 2022 года таких россиян было больше 30%), понесли их в банки", - отметила старший директор по работе с клиентами "Ромир" Людмила Фукова.
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деньги, ромир
Доли россиян, хранящих деньги на вкладах и дома, сравнялись
"Ромир": доли россиян, хранящих деньги на вкладах и дома, сравнялись впервые с 2022 года
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих хранить средства на депозите в банке, неуклонно растет начиная с первого квартала 2023 года и по итогам третьего квартала 2024 года она преодолела отметку в 23% и впервые сравнялась с числом граждан, выбирающих хранение свободных денег дома, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть у РИА Новости.
"По данным аналитиков, начиная с первого квартала 2023 года неуклонно росла доля россиян, предпочитающих хранить средства на депозите в банке, и по итогам третьего квартала 2024 года она преодолела отметку в 23% и впервые сравнялась с числом граждан, выбирающих хранение свободных денег дома", - говорится в материалах.
В "Ромире" отметили, что сравнивались данные начиная с третьего квартала 2022 года.
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В исследовании отмечается, что по итогам третьего квартала снижением отметились такие направления инвестиций свободных средств, как покупка недвижимости (минус 2 п.п. за квартал, до 12%), в открытие или развитие собственного бизнеса (минус 2 п.п. за квартал, до 3%), акции, облигации и другие ценные бумаги (минус 1 п.п. за квартал - до 4%).
"Мы видим, что потребительские приоритеты россиян достаточно стабильны и рациональны. На них могут повлиять лишь существенные изменения условий, например ощутимый рост выплат по депозитным вкладам. Значительная часть тех, кто хранил деньги дома (а еще в 4-м квартале 2022 года таких россиян было больше 30%), понесли их в банки", - отметила старший директор по работе с клиентами "Ромир" Людмила Фукова.