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Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады - 14.10.2024, ПРАЙМ
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады
МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T19:17+0300
2024-10-14T19:19+0300
политика
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих дипломатических работников.Ранее Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения Канады в причастности индийского посла к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Вызванному в индийский МИД поверенному в делах посольства Канады в Нью-Дели сообщили, что "необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо". Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства Индии, действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность индийских дипломатов, в связи с чем было принято решение об их отзыве."Индия оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на поддержку правительством Трюдо экстремизма, насилия и сепаратизма против Индии", - говорится в заявлении.
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Политика
19:17 14.10.2024 (обновлено: 19:19 14.10.2024)
 
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады

МИД Индии решил отозвать посла и ряд дипломатов из Канады

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих дипломатических работников.
Ранее Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения Канады в причастности индийского посла к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Вызванному в индийский МИД поверенному в делах посольства Канады в Нью-Дели сообщили, что "необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо".
Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства Индии, действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность индийских дипломатов, в связи с чем было принято решение об их отзыве.
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"Индия оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на поддержку правительством Трюдо экстремизма, насилия и сепаратизма против Индии", - говорится в заявлении.
 
Политика
 
 
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