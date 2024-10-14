https://1prime.ru/20241014/diplomaty-852174179.html
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады - 14.10.2024, ПРАЙМ
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады
МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T19:17+0300
2024-10-14T19:17+0300
2024-10-14T19:19+0300
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих дипломатических работников.Ранее Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения Канады в причастности индийского посла к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Вызванному в индийский МИД поверенному в делах посольства Канады в Нью-Дели сообщили, что "необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо". Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства Индии, действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность индийских дипломатов, в связи с чем было принято решение об их отзыве."Индия оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на поддержку правительством Трюдо экстремизма, насилия и сепаратизма против Индии", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20241011/ukraina-852136661.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады
МИД Индии решил отозвать посла и ряд дипломатов из Канады
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих дипломатических работников.
Ранее Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения Канады в причастности индийского посла к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Вызванному в индийский МИД поверенному в делах посольства Канады в Нью-Дели сообщили, что "необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо".
Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства Индии, действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность индийских дипломатов, в связи с чем было принято решение об их отзыве.
Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов
"Индия оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на поддержку правительством Трюдо экстремизма, насилия и сепаратизма против Индии", - говорится в заявлении.