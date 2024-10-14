https://1prime.ru/20241014/diplomaty-852174179.html

Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады

Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады - 14.10.2024, ПРАЙМ

Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады

МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T19:17+0300

2024-10-14T19:17+0300

2024-10-14T19:19+0300

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. МИД Индии сообщил об отзыве посла Санджая Кумара Верму и ряда других дипломатов из Канады, мотивировав это решение опасениями за безопасность своих дипломатических работников.Ранее Министерство иностранных дел Индии отвергло обвинения Канады в причастности индийского посла к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Вызванному в индийский МИД поверенному в делах посольства Канады в Нью-Дели сообщили, что "необоснованное преследование индийского посла и других дипломатов и должностных лиц в Канаде совершенно неприемлемо". Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства Индии, действия правительства Трюдо поставили под угрозу безопасность индийских дипломатов, в связи с чем было принято решение об их отзыве."Индия оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на поддержку правительством Трюдо экстремизма, насилия и сепаратизма против Индии", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20241011/ukraina-852136661.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40