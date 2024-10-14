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Из Индии высылают шесть канадских дипломатов - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Из Индии высылают шесть канадских дипломатов
Из Индии высылают шесть канадских дипломатов - 14.10.2024, ПРАЙМ
Из Индии высылают шесть канадских дипломатов
Индийское правительство решило выслать шесть канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности Верховного комиссара. Об этом сообщило Министерство... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T20:52+0300
2024-10-14T20:54+0300
политика
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Индийское правительство решило выслать шесть канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности Верховного комиссара. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии.В перечень высылаемых дипломатов, опубликованный на сайте внешнеполитического ведомства Индии, включены исполняющий обязанности Верховного комиссара Стюарт Росс Уилер, его заместитель Патрика Хеберта и четыре первых секретаря посольства. Ранее МИД Индии отверг обвинения властей Канады, заявивших, что индийский посол в Оттаве Санджа Кумар Верма причастен к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Впоследствии Министерство иностранных дел Индии объявило об отзыве своего посла в Канаде и ряда других дипломатов, мотивировав этот шаг опасениями за их безопасность.
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Политика
20:52 14.10.2024 (обновлено: 20:54 14.10.2024)
 
Из Индии высылают шесть канадских дипломатов

МИД: правительство Индии решило выслать шесть канадских дипломатов

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Индийское правительство решило выслать шесть канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности Верховного комиссара. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии.
В перечень высылаемых дипломатов, опубликованный на сайте внешнеполитического ведомства Индии, включены исполняющий обязанности Верховного комиссара Стюарт Росс Уилер, его заместитель Патрика Хеберта и четыре первых секретаря посольства.
Флаг Канады, Оттава
Индия отзывает посла и ряд других дипломатов из Канады
19:17
Ранее МИД Индии отверг обвинения властей Канады, заявивших, что индийский посол в Оттаве Санджа Кумар Верма причастен к заговору c целью убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Впоследствии Министерство иностранных дел Индии объявило об отзыве своего посла в Канаде и ряда других дипломатов, мотивировав этот шаг опасениями за их безопасность.
 
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