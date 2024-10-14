https://1prime.ru/20241014/diplomaty-852176183.html

Норвегия потребовала сократить состав российского посольства в Осло

Норвегия потребовала сократить состав российского посольства в Осло - 14.10.2024, ПРАЙМ

Норвегия потребовала сократить состав российского посольства в Осло

Посольство Российской Федерации в Норвегии сокращает состав дипломатических работников в связи с требованием норвежской стороны, передает в Telegram-канале... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T22:47+0300

2024-10-14T22:47+0300

2024-10-14T22:52+0300

происшествия

сокращение

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Посольство Российской Федерации в Норвегии сокращает состав дипломатических работников в связи с требованием норвежской стороны, передает в Telegram-канале дипмиссия. Как указывается в сообщении, в соответствии с требованием властей Норвегии к 17 октября 2024 года в составе консульского отдела останутся всего лишь два дипломата. При этом дипмиссия отметила, что принимает меры, чтобы сохранить консульский прием по всем видам услуг без отмены заявок граждан, которые планируют посетить консульский отдел в ближайшее время.В то же время посольство порекомендовало внимательно следить за сроком действия загранпаспортов и заблаговременно подавать заявки на их обмен.

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сокращение