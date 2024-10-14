https://1prime.ru/20241014/dogovor-852174856.html

Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - 14.10.2024, ПРАЙМ

Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T20:35+0300

2024-10-14T20:35+0300

2024-10-14T20:36+0300

политика

россия

кндр

договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Народно-Демократической Республикой. Документ размещен в электронной базе Госдумы. В законопроекте указывается: "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между" между Россией и КНДР. Этот документ стороны подписали в Пхеньяне 19 июня 2024 года.

https://1prime.ru/20240920/perevozki-851685587.html

кндр

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россия, кндр, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве