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Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - 14.10.2024, ПРАЙМ
Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T20:35+0300
2024-10-14T20:36+0300
политика
россия
кндр
договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Народно-Демократической Республикой. Документ размещен в электронной базе Госдумы. В законопроекте указывается: "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между" между Россией и КНДР. Этот документ стороны подписали в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
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россия, кндр, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
Политика, РОССИЯ, КНДР, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
20:35 14.10.2024 (обновлено: 20:36 14.10.2024)
 
Путин внес в ГД Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Путин внес в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Народно-Демократической Республикой. Документ размещен в электронной базе Госдумы.
В законопроекте указывается: "Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между" между Россией и КНДР. Этот документ стороны подписали в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
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ПолитикаРОССИЯКНДРдоговор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
 
 
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