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"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу - 14.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241014/dollar-852158610.html
"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу
"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу
Доля доллара в резервах государств мира снизилась до самого низкого уровня за последние 30 лет, говорится в материалах агентства РИА Новости. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T09:27+0300
2024-10-14T09:27+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля доллара в резервах государств мира снизилась до самого низкого уровня за последние 30 лет, говорится в материалах агентства РИА Новости.Согласно данным агентства, причины снижения включают действия США и стремление стран к финансовой независимости. Доллар потерял 0,7% за второй квартал и 1,2% за год, и сейчас его доля в международных резервах составляет 58,22%, что является самым низким показателем с 1995 года."Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу", — заявил ранее бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.Кроме того, Центральные банки увеличивают долю других валют и переводят активы в золото, чтобы снизить риски, так как эмитентом доллара, США, все чаще использует его как инструмент давления на другие страны."Формальное снижение доли доллара в официальных резервах может компенсироваться стейблкоинами, привязанными к нему же. Это создает своего рода "техническую дедолларизацию" через криптовалютный рынок", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.В издании заметили, что рост госдолга США и дефицит бюджета также вызывают сомнения в финансовой стабильности Соединенных Штатов.Доллар все еще играет ведущую роль в мировой торговле, но множество стран переходят на использование альтернативных валютных расчетов. Китай идет по пути расширения зоны использования юаня, а Россия стремится перейти на использование рубля. Москва сократила свою долю доллара в международных сделках почти вдвое, снизив ее до 17%. При этом рубль составляет 67% от общих платежей при экспорте в Европу и 80-84% в торговле с Азией и Африкой.Это стратегическое решение помогает снизить валютные риски и зависимость от американской финансовой системы, а также способствует развитию собственной финансовой инфраструктуры посредством установления прямых межбанковских отношений с партнерами. Также идею дедолларизации поддерживают некоторые страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые монархии Персидского залива, заключили в издании.
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сша, доллар
Экономика, США, доллар
09:27 14.10.2024
 
"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу

Аналитик Антонов: на снижение доли доллара в расчетах влияет неочевидный фактор

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля доллара в резервах государств мира снизилась до самого низкого уровня за последние 30 лет, говорится в материалах агентства РИА Новости.
Согласно данным агентства, причины снижения включают действия США и стремление стран к финансовой независимости. Доллар потерял 0,7% за второй квартал и 1,2% за год, и сейчас его доля в международных резервах составляет 58,22%, что является самым низким показателем с 1995 года.
"Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу", — заявил ранее бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.
Кроме того, Центральные банки увеличивают долю других валют и переводят активы в золото, чтобы снизить риски, так как эмитентом доллара, США, все чаще использует его как инструмент давления на другие страны.
"Формальное снижение доли доллара в официальных резервах может компенсироваться стейблкоинами, привязанными к нему же. Это создает своего рода "техническую дедолларизацию" через криптовалютный рынок", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В издании заметили, что рост госдолга США и дефицит бюджета также вызывают сомнения в финансовой стабильности Соединенных Штатов.
Доллар все еще играет ведущую роль в мировой торговле, но множество стран переходят на использование альтернативных валютных расчетов. Китай идет по пути расширения зоны использования юаня, а Россия стремится перейти на использование рубля. Москва сократила свою долю доллара в международных сделках почти вдвое, снизив ее до 17%. При этом рубль составляет 67% от общих платежей при экспорте в Европу и 80-84% в торговле с Азией и Африкой.
Это стратегическое решение помогает снизить валютные риски и зависимость от американской финансовой системы, а также способствует развитию собственной финансовой инфраструктуры посредством установления прямых межбанковских отношений с партнерами. Также идею дедолларизации поддерживают некоторые страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые монархии Персидского залива, заключили в издании.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Силуанов назвал долю доллара и евро в расчетах в БРИКС
10 октября, 19:05
 
ЭкономикаСШАдоллар
 
 
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