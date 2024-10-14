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"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу

"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Он опасен". Главному оружию США нашли неожиданную альтернативу

Доля доллара в резервах государств мира снизилась до самого низкого уровня за последние 30 лет, говорится в материалах агентства РИА Новости. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T09:27+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля доллара в резервах государств мира снизилась до самого низкого уровня за последние 30 лет, говорится в материалах агентства РИА Новости.Согласно данным агентства, причины снижения включают действия США и стремление стран к финансовой независимости. Доллар потерял 0,7% за второй квартал и 1,2% за год, и сейчас его доля в международных резервах составляет 58,22%, что является самым низким показателем с 1995 года."Доллар опасен. После беспрецедентных финансовых санкций против России все больше стран ищут ему альтернативу", — заявил ранее бывший представитель Бразилии в МВФ Пауло Ногейра Батиста.Кроме того, Центральные банки увеличивают долю других валют и переводят активы в золото, чтобы снизить риски, так как эмитентом доллара, США, все чаще использует его как инструмент давления на другие страны."Формальное снижение доли доллара в официальных резервах может компенсироваться стейблкоинами, привязанными к нему же. Это создает своего рода "техническую дедолларизацию" через криптовалютный рынок", — рассказал в беседе с изданием финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.В издании заметили, что рост госдолга США и дефицит бюджета также вызывают сомнения в финансовой стабильности Соединенных Штатов.Доллар все еще играет ведущую роль в мировой торговле, но множество стран переходят на использование альтернативных валютных расчетов. Китай идет по пути расширения зоны использования юаня, а Россия стремится перейти на использование рубля. Москва сократила свою долю доллара в международных сделках почти вдвое, снизив ее до 17%. При этом рубль составляет 67% от общих платежей при экспорте в Европу и 80-84% в торговле с Азией и Африкой.Это стратегическое решение помогает снизить валютные риски и зависимость от американской финансовой системы, а также способствует развитию собственной финансовой инфраструктуры посредством установления прямых межбанковских отношений с партнерами. Также идею дедолларизации поддерживают некоторые страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые монархии Персидского залива, заключили в издании.

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