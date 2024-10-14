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"Эконива" начала поставки молочной продукции в Азербайджан

"Эконива" начала поставки молочной продукции в Азербайджан - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Эконива" начала поставки молочной продукции в Азербайджан

Крупнейший в России производитель молока ГК "Эконива" начал поставлять молочную продукцию в Азербайджан, уже экспортирует молоко и сливки, сообщила компания. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:35+0300

2024-10-14T11:35+0300

2024-10-14T11:35+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Крупнейший в России производитель молока ГК "Эконива" начал поставлять молочную продукцию в Азербайджан, уже экспортирует молоко и сливки, сообщила компания. "Эконива" экспортирует в страну классическое ультрапастеризованное молоко и молоко линейки "Эконива Professional Line" различной жирности в упаковках объемом 1 литр, а также ультрапастеризованные молоко жирностью 3,2% и сливки 10%-ной жирности в упаковках по 200 миллилитров. ...На данный момент общий объем поставок "Эконивы" в страну составил порядка 30 тонн", - говорится в сообщении. Продукция представлена в азербайджанских торговых сетях Rahat и Neptun и местных предприятиях индустрии гостеприимства, отметили в компании. Группа также сообщила, что рассматривает возможности расширения ассортимента в Азербайджане, среди потенциальных товаров экспорта уже были представлены творог, полутвердые и премиальные твердые сыры и другие молочные продукты. "Мы активно выходим на рынки стран ближнего зарубежья, где востребована качественная молочная продукция российского производства. Азербайджан является одним из перспективных направлений. По мере знакомства потребителей с нашим брендом планируем расширять присутствие в стране и ассортимент поставок", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по продажам и маркетингу компании "Эконива-Продукты питания" (входит в группу) Алексея Масленникова. "Эконива" - один из крупнейших российских агрохолдингов. Ключевое направление работы - производство молока. Среди других сфер деятельности - племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Компания входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров.

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россия, азербайджан, эконива