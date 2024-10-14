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Мишустин оценил рост поставок российской продукции в дружественные страны

Мишустин оценил рост поставок российской продукции в дружественные страны - 14.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост поставок российской продукции в дружественные страны

Российский экспорт трансформируется, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:59+0300

2024-10-14T14:59+0300

2024-10-14T15:05+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский экспорт трансформируется, поставки российской продукции в дружественные страны за четыре года выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На форуме "Сделано в России" Мишустин заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, отечественная внешняя торговля продолжает динамично развиваться."В немалой степени – благодаря трансформации экспорта, расширению сотрудничества с партнерами из дружественных государств. Сегодня их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет. Что соответствует и объективным изменениям в глобальной экономике", - сказал Мишустин.Россия устойчиво наращивает поставки за рубеж товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности, отметил премьер."Устойчиво наращивается сбыт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической и косметической промышленности. А в агропромышленном секторе – продукции зерновой и масложировой отраслей", - сказал Мишустин.Он заметил, что правительство активно способствует расширению контактов российских предпринимателей с контрагентами из дружественных стран."Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть – до 86 процентов от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев текущего года", - заметил Мишустин.Поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны за 7 месяцев 2024 года выросли почти на 11%, добавил он."Поставки несырьевой неэнергетической продукции в дружественные страны выросли почти на 11% за семь месяцев этого года", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин