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Мишустин назвал отрасли, за счет которых Россия может нарастить экспорт
Мишустин назвал отрасли, за счет которых Россия может нарастить экспорт - 14.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал отрасли, за счет которых Россия может нарастить экспорт
Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. При этом... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:17+0300
2024-10-14T15:17+0300
2024-10-14T15:24+0300
экономика
михаил мишустин
экспорт
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. При этом он обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи, кинопродукции и музыки. А вместе с тем премьер заявил, что правительство РФ ведет работу над новым национальным проектом, который поддержит сферу внешней торговлиВыступая на форуме "Сделано в России", премьер отметил, что в отечественном ассортименте есть немало конкурентоспособной и интересной продукции. Вместе с тем, подчеркнул он, важно дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого переделов. По его словам, этот процесс уже идет. Так, в прошлом году соответствующие поставки в дружественные страны превысили 5,6 триллионов рублей. Однако потенциал намного больше, заявил он. "Сферы возможного роста абсолютно разнообразны. Это технологии атомной энергетики – источники света, тепла, комфорта в домах, питания производств; это и здоровье людей – лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы; и современная мобильность в крупных городах и в сельской местности – поезда и метро, автобусы, грузовики, вертолеты; безопасные и качественные продукты, органическая косметика", - сказал Мишустин."Конечно, необходимо говорить не только о физических товарах в штуках, в тоннах. Экспорт сегодня – это еще и, конечно, креативные услуги. Кибербезопасность, космическая связь, приложения для мобильных устройств, кино- и мультипликационная продукция, музыка", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник.По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что российская внешняя торговля успешно перестраивается."Да, конечно, приходится бороться с санкциями, преодолевать торговые барьеры, налаживать новые цепочки, логистику. И здесь, конечно, по целому ряду направлений системно помогают и государство, и наши институты развития", - добавил премьер."В этом году завершается национальный проект "Международная кооперация и экспорт", реализуемый с 2019 года. Сегодня идет работа над документом, который охватит следующий этап", - сообщил Мишустин.Он отметил, что инструменты поддержки сегодня позволяют предоставить бизнесу решения на всём жизненном цикле проекта - от выбора экспортных ниш и деловых контактов до масштабирования поставок и выстраивания сбытовой, сервисной сети за рубежом."Во взаимодействии с нашими деловыми партнерами работаем над увеличением товарооборота, соглашениями о свободной торговле, упрощением процедур подтверждения соответствия", - добавил глава кабмина.
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михаил мишустин, экспорт
Экономика, Михаил Мишустин, экспорт
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия может нарастить экспорт за счет атомных технологий, фармы, транспорта, органической косметики, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. При этом он обратил внимание на возможности расширения российского экспорта технологий кибербезопасности, космической связи, кинопродукции и музыки. А вместе с тем премьер заявил, что правительство РФ ведет работу над новым национальным проектом, который поддержит сферу внешней торговли
Выступая на форуме "Сделано в России", премьер отметил, что в отечественном ассортименте есть немало конкурентоспособной и интересной продукции. Вместе с тем, подчеркнул он, важно дополнить торговую корзину новыми позициями среднего и высокого переделов. По его словам, этот процесс уже идет. Так, в прошлом году соответствующие поставки в дружественные страны превысили 5,6 триллионов рублей. Однако потенциал намного больше, заявил он.
"Сферы возможного роста абсолютно разнообразны. Это технологии атомной энергетики – источники света, тепла, комфорта в домах, питания производств; это и здоровье людей – лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы; и современная мобильность в крупных городах и в сельской местности – поезда и метро, автобусы, грузовики, вертолеты; безопасные и качественные продукты, органическая косметика", - сказал Мишустин.
"Конечно, необходимо говорить не только о физических товарах в штуках, в тоннах. Экспорт сегодня – это еще и, конечно, креативные услуги. Кибербезопасность, космическая связь, приложения для мобильных устройств, кино- и мультипликационная продукция, музыка", - заявил Мишустин в ходе форума "Сделано в России" в понедельник.
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По его словам, сегодня можно с уверенностью сказать, что российская внешняя торговля успешно перестраивается.
"Да, конечно, приходится бороться с санкциями, преодолевать торговые барьеры, налаживать новые цепочки, логистику. И здесь, конечно, по целому ряду направлений системно помогают и государство, и наши институты развития", - добавил премьер.
"В этом году завершается национальный проект "Международная кооперация и экспорт", реализуемый с 2019 года. Сегодня идет работа над документом, который охватит следующий этап", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что инструменты поддержки сегодня позволяют предоставить бизнесу решения на всём жизненном цикле проекта - от выбора экспортных ниш и деловых контактов до масштабирования поставок и выстраивания сбытовой, сервисной сети за рубежом.
"Во взаимодействии с нашими деловыми партнерами работаем над увеличением товарооборота, соглашениями о свободной торговле, упрощением процедур подтверждения соответствия", - добавил глава кабмина.