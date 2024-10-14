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RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе
RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе - 14.10.2024, ПРАЙМ
RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе
Пытавшаяся повесить российский триколор на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе Елена Чесакова находится под домашним арестом. Об этом... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T23:07+0300
2024-10-14T23:07+0300
2024-10-14T23:08+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пытавшаяся повесить российский триколор на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе Елена Чесакова находится под домашним арестом. Об этом рассказала ее мать Надежда Чесакова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале "RT на русском" . По словам матери, ее дочь находится под домашним арестом, но впереди ее ожидает суд. "Мы пробуем ее как-то вытянуть. Посмотрим, как получится у нас", - сказала она. Также мать Чесаковой рассказала, что адвокат настоятельно рекомендовал Елене извиниться и заявить о смене мнения. "Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, - я так и буду говорить. Адвокат говорит: "Тогда это будет очень сложно", - добавила мать Чесаковой. Вместе с тем она рассказала, что вся ее семья из Перми. "Мы все из России, волей судьбы занесло нас на Украину. А в душе мы все россияне", - сказала женщина.
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RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе
RT связался с матерью вывесившей флаг РФ в Одессе Чесаковой и узнал ее судьбу
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пытавшаяся повесить российский триколор на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе Елена Чесакова находится под домашним арестом. Об этом рассказала ее мать Надежда Чесакова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале "RT на русском" .
По словам матери, ее дочь находится под домашним арестом, но впереди ее ожидает суд. "Мы пробуем ее как-то вытянуть. Посмотрим, как получится у нас", - сказала она.
Также мать Чесаковой рассказала, что адвокат настоятельно рекомендовал Елене извиниться и заявить о смене мнения.
"Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, - я так и буду говорить. Адвокат говорит: "Тогда это будет очень сложно", - добавила мать Чесаковой.
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Вместе с тем она рассказала, что вся ее семья из Перми. "Мы все из России, волей судьбы занесло нас на Украину. А в душе мы все россияне", - сказала женщина.