https://1prime.ru/20241014/flag-852176331.html

RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе

RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе - 14.10.2024, ПРАЙМ

RT связался с матерью женщины, вывесившей российский флаг в Одессе

Пытавшаяся повесить российский триколор на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе Елена Чесакова находится под домашним арестом. Об этом... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T23:07+0300

2024-10-14T23:07+0300

2024-10-14T23:08+0300

происшествия

украина

российский флаг

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пытавшаяся повесить российский триколор на постамент снятого памятника императрице Екатерине II в Одессе Елена Чесакова находится под домашним арестом. Об этом рассказала ее мать Надежда Чесакова в комментарии, опубликованном в Telegram-канале "RT на русском" . По словам матери, ее дочь находится под домашним арестом, но впереди ее ожидает суд. "Мы пробуем ее как-то вытянуть. Посмотрим, как получится у нас", - сказала она. Также мать Чесаковой рассказала, что адвокат настоятельно рекомендовал Елене извиниться и заявить о смене мнения. "Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, - я так и буду говорить. Адвокат говорит: "Тогда это будет очень сложно", - добавила мать Чесаковой. Вместе с тем она рассказала, что вся ее семья из Перми. "Мы все из России, волей судьбы занесло нас на Украину. А в душе мы все россияне", - сказала женщина.

https://1prime.ru/20240925/shampan-851776264.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, российский флаг, суд