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"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа

"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа

Объем реализации природного газа "Новатэком", включая сжиженный (СПГ), в прошлом квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 16,87... | 14.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем реализации природного газа "Новатэком", включая сжиженный (СПГ), в прошлом квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 16,87 миллиарда кубометров, сообщила компания."По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале составил 16,87 миллиарда кубометров, практически не изменившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается также, что с начала года года объем реализации газа составил 56,16 миллиарда кубометров, что на 2,3% ниже аналогичного показателя годом ранее.

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