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"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа - 14.10.2024, ПРАЙМ
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"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа
"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа
Объем реализации природного газа "Новатэком", включая сжиженный (СПГ), в прошлом квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 16,87... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T10:11+0300
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энергетика
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем реализации природного газа "Новатэком", включая сжиженный (СПГ), в прошлом квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 16,87 миллиарда кубометров, сообщила компания."По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале составил 16,87 миллиарда кубометров, практически не изменившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается также, что с начала года года объем реализации газа составил 56,16 миллиарда кубометров, что на 2,3% ниже аналогичного показателя годом ранее.
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россия, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газ
10:11 14.10.2024 (обновлено: 10:20 14.10.2024)
 
"Новатэк" сохранил объем реализации природного газа

"Новатэк" сохранил объем реализации СПГ на уровне 16,87 млрд кубометров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфисный центр нефтегазовой компании ПАО "Новатэк"
Офисный центр нефтегазовой компании ПАО Новатэк - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Объем реализации природного газа "Новатэком", включая сжиженный (СПГ), в прошлом квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 16,87 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в третьем квартале составил 16,87 миллиарда кубометров, практически не изменившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что с начала года года объем реализации газа составил 56,16 миллиарда кубометров, что на 2,3% ниже аналогичного показателя годом ранее.
 
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