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В ГД одобрили корректировку ставок ряда акцизов и другие налоговые новации

В ГД одобрили корректировку ставок ряда акцизов и другие налоговые новации - 14.10.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили корректировку ставок ряда акцизов и другие налоговые новации

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий корректировку ставок ряда акцизов и другие налоговые... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T17:35+0300

2024-10-14T17:35+0300

2024-10-14T17:36+0300

экономика

госдума

россия

акцизы

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий корректировку ставок ряда акцизов и другие налоговые новации, на рассмотрение Думы его планируется вынести 17 октября. Документ внесен правительством России. Ранее все ставки акцизов были проиндексированы на 4%. В связи с уточнением прогноза социально-экономического развития РФ законопроект дополнительно индексирует ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18%, пиво, сидр, пуаре и медовуху, а также адвалорную составляющую на сигареты и папиросы. Это должно позволить получить дополнительно в бюджетную систему в 2025-2027 годах в сумме порядка 270 миллиардов рублей. Кроме того, порог отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим, подпадающим под акциз, снижается с 5 до 2 граммов сахара на 100 миллилитров. Также предусматривается уточнение ставок акцизов на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье, направленное на переработку. Это должно позволить дополнительно направить в доходы бюджетов в 2025 году 131 миллиард рублей, в 2026 году - 167,6 миллиарда, в 2027 году - 216,7 миллиарда рублей. "Предусматривается индексация ставок акциза дополнительно к той индексации, которую мы осуществили летом. В частности, ставки на алкогольную продукцию индексируются дополнительно на 10%, на табачную продукцию изменяется адвалорная ставка с 16% до 18%. Второе - предусматривается изменение ставок акцизов на нефтепродукты с одновременной корректировкой в демпфере. То есть в демпфере фиксируется теперь ставка акциза, … дополнительная индексация в будущем не будет учитываться при расчете демпфера", - сообщил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Сазанов. ДРУГИЕ НОВАЦИИ На пять лет (до 2030 года) продлевается возможность уменьшения налоговой базы по налогу на имущество организаций на сумму законченных капвложений на строительство, реконструкцию, модернизацию судоходных гидротехнических сооружений (ГТС) на внутренних водных путях РФ, портовых ГТС, а также сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (за исключением системы централизованной заправки самолетов и космодрома), учтенных в балансовой стоимости этих объектов. С 15% до 20% увеличивается ставка налога на прибыль организаций в отношении доходов в виде процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций. Уточняются порядок уплаты и размеры госпошлины за госрегистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестпаев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестфонд, ограничение этого права и обременение такого имущества или сделок с ним. Организациям предоставляется и возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых было принято решение об использовании права на применение федерального инвестиционного налогового вычета. Но исключается возможность применения такого вычета к тем объектам, при формировании первоначальной стоимости которых соответствующие расходы учитываются с 1 января 2025 года с коэффициентом 2. Наконец, в целях стимулирования новых инвестпроектов добычи "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края уточняются условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки по НДПИ для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года. А пониженный тариф страховых взносов в 15% для субъектов малого и среднего предпринимательства можно будет применять с той части выплат работникам, которая превысит 1,5 МРОТ (сейчас - 1 МРОТ).

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госдума, россия, акцизы