https://1prime.ru/20241014/ii-852173275.html
Adobe запустила новые ИИ-инструменты
Adobe запустила новые ИИ-инструменты - 14.10.2024, ПРАЙМ
Adobe запустила новые ИИ-инструменты
Компания Adobe объявила о запуске новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в генеративных моделях Firefly для работы с видео и изображениями, | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T18:06+0300
2024-10-14T18:06+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Компания Adobe объявила о запуске новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в генеративных моделях Firefly для работы с видео и изображениями, говорится в ее пресс-релизе. "Сегодня компания Adobe на крупнейшей в мире конференции дизайнеров Adobe MAX объявила о расширении семейства генеративных ИИ-моделей Firefly, а также о новых достижениях моделей для изображений, векторной графики и дизайна и значительном ускорении внедрения Firefly ведущими организациями и предприятиями", - говорится в сообщении. В частности, компания представила инструмент Firefly Video Model для создания видеороликов на основе текстовых запросов и изображений. Он, как отмечается, дополняет семейство уже существующих моделей (Image Model, предназначенной для работы с изображениями, Vector Model для векторной графики и Design Model для дизайна), которые были внедрены в такие программы как Photoshop, Express, Illustrator и Substance 3D. Кроме того, в релизе уделяется внимание новым приложениям на основе ИИ-инструментов, предоставляющим возможности синхронизированного редактирования видеоматериала, совместной одновременной разработки дизайна и редактирования иллюстраций в Adobe Illustrator. При этом было объявлено о выпуске новейшей версии генеративной модели Firefly Image 3, которая создает изображения в 4 раза быстрее предыдущих. Adobe сообщает, что среди клиентов, использующих генеративные ИИ-модели Firefly, присутствуют такие крупные компании как PepsiCo, IBM, Mattel, IPG Health, Deloitte и другие. Adobe - компания по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Adobe является разработчиком популярной программы для редактирования изображений Photoshop.
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adobe, ии, инструменты
Adobe запустила новые ИИ-инструменты
Adobe запустила новые ИИ-инструменты для обработки видео и изображений
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Компания Adobe объявила о запуске новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в генеративных моделях Firefly для работы с видео и изображениями, говорится в ее пресс-релизе.
"Сегодня компания Adobe на крупнейшей в мире конференции дизайнеров Adobe MAX объявила о расширении семейства генеративных ИИ-моделей Firefly, а также о новых достижениях моделей для изображений, векторной графики и дизайна и значительном ускорении внедрения Firefly ведущими организациями и предприятиями", - говорится в сообщении.
В частности, компания представила инструмент Firefly Video Model для создания видеороликов на основе текстовых запросов и изображений. Он, как отмечается, дополняет семейство уже существующих моделей (Image Model, предназначенной для работы с изображениями, Vector Model для векторной графики и Design Model для дизайна), которые были внедрены в такие программы как Photoshop, Express, Illustrator и Substance 3D.
Кроме того, в релизе уделяется внимание новым приложениям на основе ИИ-инструментов, предоставляющим возможности синхронизированного редактирования видеоматериала, совместной одновременной разработки дизайна и редактирования иллюстраций в Adobe Illustrator. При этом было объявлено о выпуске новейшей версии генеративной модели Firefly Image 3, которая создает изображения в 4 раза быстрее предыдущих.
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Adobe сообщает, что среди клиентов, использующих генеративные ИИ-модели Firefly, присутствуют такие крупные компании как PepsiCo, IBM, Mattel, IPG Health, Deloitte и другие.
Adobe - компания по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Adobe является разработчиком популярной программы для редактирования изображений Photoshop.