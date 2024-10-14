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ЦБ объяснил необходимость жесткой ДКП
ЦБ объяснил необходимость жесткой ДКП - 14.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ объяснил необходимость жесткой ДКП
Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T13:21+0300
2024-10-14T13:21+0300
2024-10-14T13:39+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. В пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. "В целом цифры за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - сообщил Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать сентябрьские данные по инфляции.
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дкп
ЦБ объяснил необходимость жесткой ДКП
ЦБ: данные по инфляции подтверждают необходимость поддержания жесткой ДКП
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.
В пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении.
"В целом цифры за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - сообщил Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать сентябрьские данные по инфляции.