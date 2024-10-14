https://1prime.ru/20241014/investory-852162333.html

Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ

Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ

Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ

Объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6% до 1,77 триллиона рублей, а общее количество счетов увеличилось на 2% до почти 30,5... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T12:11+0300

2024-10-14T12:11+0300

2024-10-14T12:27+0300

экономика

санкции против рф

инвесторы

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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6% до 1,77 триллиона рублей, а общее количество счетов увеличилось на 2% до почти 30,5 тысячи, пишет "Коммерсант".Активы на счетах уменьшились на 189,3 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСнижение показателей наблюдалось последний раз в третьем квартале 2022 года.Падение российского фондового рынка и санкции против группы Мосбиржи снизили интерес глобальных офшоров. Оттолкнули инвесторов и вторичные санкции, а также прекращение торгов долларами и евро с 13 июня. Активность в других валютах также снизилась.Управляющий партнер адвокатской коллегии "Град" Мария Аграновская считает, что ситуация усугубится. Лицензия OFAC США, позволявшая иностранным контрагентам завершить операции с Мосбиржей, истекла, и поэтому в статистике отразятся все инвесторы, которые закрыли дела с российскими активами.

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санкции против рф, инвесторы