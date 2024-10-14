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Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241014/investory-852162333.html
Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ
Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ
Объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6% до 1,77 триллиона рублей, а общее количество счетов увеличилось на 2% до почти 30,5... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T12:11+0300
2024-10-14T12:27+0300
экономика
санкции против рф
инвесторы
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6% до 1,77 триллиона рублей, а общее количество счетов увеличилось на 2% до почти 30,5 тысячи, пишет "Коммерсант".Активы на счетах уменьшились на 189,3 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСнижение показателей наблюдалось последний раз в третьем квартале 2022 года.Падение российского фондового рынка и санкции против группы Мосбиржи снизили интерес глобальных офшоров. Оттолкнули инвесторов и вторичные санкции, а также прекращение торгов долларами и евро с 13 июня. Активность в других валютах также снизилась.Управляющий партнер адвокатской коллегии "Град" Мария Аграновская считает, что ситуация усугубится. Лицензия OFAC США, позволявшая иностранным контрагентам завершить операции с Мосбиржей, истекла, и поэтому в статистике отразятся все инвесторы, которые закрыли дела с российскими активами.
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санкции против рф, инвесторы
Экономика, санкции против РФ, инвесторы
12:11 14.10.2024 (обновлено: 12:27 14.10.2024)
 
Иностранные инвесторы начали распродавать российские акции, пишет СМИ

"Ъ": активы нерезидентов на счетах российских брокеров снизились

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем активов нерезидентов на счетах российских брокеров сократился на 9,6% до 1,77 триллиона рублей, а общее количество счетов увеличилось на 2% до почти 30,5 тысячи, пишет "Коммерсант".
Активы на счетах уменьшились на 189,3 миллиарда рублей.
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Снижение показателей наблюдалось последний раз в третьем квартале 2022 года.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов
10 октября, 11:01
Падение российского фондового рынка и санкции против группы Мосбиржи снизили интерес глобальных офшоров. Оттолкнули инвесторов и вторичные санкции, а также прекращение торгов долларами и евро с 13 июня. Активность в других валютах также снизилась.
Управляющий партнер адвокатской коллегии "Град" Мария Аграновская считает, что ситуация усугубится. Лицензия OFAC США, позволявшая иностранным контрагентам завершить операции с Мосбиржей, истекла, и поэтому в статистике отразятся все инвесторы, которые закрыли дела с российскими активами.
 
Экономикасанкции против РФинвесторы
 
 
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