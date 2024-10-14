https://1prime.ru/20241014/karaganov-852157579.html

Караганов призвал остановить Европу и не допустить мировой войны

Караганов призвал остановить Европу и не допустить мировой войны - 14.10.2024, ПРАЙМ

Караганов призвал остановить Европу и не допустить мировой войны

Европу необходимо остановить, чтобы от нее не исходило какой-либо угрозы, в настоящее время европейцы "гонят" Третью мировую войну, заявил РИА Новости научный... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T06:29+0300

2024-10-14T06:29+0300

2024-10-14T06:29+0300

ядерное оружие

россия

европа

нато

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Европу необходимо остановить, чтобы от нее не исходило какой-либо угрозы, в настоящее время европейцы "гонят" Третью мировую войну, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Караганов. "Европейцы за прошлый век развязали две чудовищные войны. Они грешны перед всем человечеством и богом. И сейчас гонят третью. Мы должны их остановить и наказать. Чтобы никогда больше исчадие ада, которым является Европа для всего мира, чтобы никогда оттуда не исходила никакая угроза", - подчеркнул он. По словам эксперта, если в тексте ядерной доктрины России прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по российской территории, то западные страны, увидев, что "ставки повышены, отползут". Караганов добавил, что надеется на то, что Москве не придется применять ядерное оружие, поскольку это приведет к гибели очень многих беззащитных людей и детей. "Нашим друзьям и партнерам по мировому большинству и по большому Югу нужно понимать, что когда они выступают за то, чтобы заморозить конфликт, они реально начинают играть на руку Запада, который потом готовит нападение на них", - отметил эксперт.Ранее Караганов заявлял, что в измененной ядерной доктрине удары по территории России, по гражданам РФ, по российским военным арсеналам и вооруженным силам, должны быть причиной для применения ядерного оружия.

https://1prime.ru/20240930/nato-851870100.html

европа

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ядерное оружие, россия, европа, нато