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Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе

Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе - 14.10.2024, ПРАЙМ

Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе

Бывший генеральный директор ОАО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерий Дрогалин обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей по... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:16+0300

2024-10-14T14:16+0300

2024-10-14T14:16+0300

россия

суд

хищения

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор ОАО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерий Дрогалин обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей по гособоронзаказу. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ГВСУ СК России."Предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор", - отметили в ведомстве.В СК заметили, что в период с 2015 по 2017 годы Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов, выполнявшие контракт по государственному оборонному заказу, подделывали документы о выполнении работ по разработке систем вооружения и незаконно получали деньги, распределяя их между собой.Богданову суд назначил содержание под стражей, а Дрогалину - домашний арест. Уголовное дело в отношении них расследуется следственными органами Следственного комитета России по части часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

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россия, суд, хищения