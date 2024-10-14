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Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе - 14.10.2024, ПРАЙМ
Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
Бывший генеральный директор ОАО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерий Дрогалин обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей по... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:16+0300
2024-10-14T14:16+0300
2024-10-14T14:16+0300
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор ОАО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерий Дрогалин обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей по гособоронзаказу. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ГВСУ СК России."Предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор", - отметили в ведомстве.В СК заметили, что в период с 2015 по 2017 годы Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов, выполнявшие контракт по государственному оборонному заказу, подделывали документы о выполнении работ по разработке систем вооружения и незаконно получали деньги, распределяя их между собой.Богданову суд назначил содержание под стражей, а Дрогалину - домашний арест. Уголовное дело в отношении них расследуется следственными органами Следственного комитета России по части часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
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россия, суд, хищения
Экс-гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
СК РФ: бывшего гендиректора "Пеленгатора" обвинили в хищении на гособоронзаказе
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Бывший генеральный директор ОАО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор" Валерий Дрогалин обвиняется в хищении более 100 миллионов рублей по гособоронзаказу. Об этом агентству РИА Новости сообщили в ГВСУ СК России.
"Предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Научно-производственный комплекс "Пеленгатор", - отметили в ведомстве.
В СК заметили, что в период с 2015 по 2017 годы Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов, выполнявшие контракт по государственному оборонному заказу, подделывали документы о выполнении работ по разработке систем вооружения и незаконно получали деньги, распределяя их между собой.
Богданову суд назначил содержание под стражей, а Дрогалину - домашний арест. Уголовное дело в отношении них расследуется следственными органами Следственного комитета России по части часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
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