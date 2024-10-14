https://1prime.ru/20241014/kompanii-852164960.html

Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ

Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ - 14.10.2024, ПРАЙМ

Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ

Собственный капитал является основным источником развития компаний в РФ, на текущий момент компании в состоянии финансировать инвестиции за счет собственных... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:33+0300

2024-10-14T14:33+0300

2024-10-14T14:33+0300

банк россии

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/83879/38/838793823_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_424f6dd3f4b79ffd7182e2e05f9c5b1c.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Собственный капитал является основным источником развития компаний в РФ, на текущий момент компании в состоянии финансировать инвестиции за счет собственных средств, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Собственный капитал является основным источником развития компаний, на текущий момент компании в состоянии финансировать свои инвестиции за счет собственных средств, потому что уровень финансового результата по экономике - причем не только в добывающих отраслях, и не столько в добывающих отраслях - вырос очень значительно за последние годы и сейчас находится на максимальном уровне, он был на максимальном уровне в прошлом году, в этом году он не сильно отличается от него", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам. Заботкин отметил, что по данным Росстата, в структуре финансирования собственного капитала компаний на данный момент примерно 20% приходится на государственные инвестиции, "остальная пропорция разделяется примерно два к одному между собственными средствами и долговым финансированием, туда попадают не только кредиты, но и облигации". Зампред ЦБ отмечает, что по данным на июль 2024 года, за предшествующие 12 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года совокупный финансовый результат всего по экономике вырос в два раза. "По обработке он вырос в те же два раза, в инвестиционных товарах он вырос в 2,5 раза, в добыче всего на 62%. Сильнее всего вырос финансовый результат в отраслях строительство и недвижимость - в четыре раза с 2019 года, в сельском хозяйстве в 4,5 раза", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвестиции