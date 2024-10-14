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Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ
Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ - 14.10.2024, ПРАЙМ
Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ
Собственный капитал является основным источником развития компаний в РФ, на текущий момент компании в состоянии финансировать инвестиции за счет собственных... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:33+0300
2024-10-14T14:33+0300
банк россии
инвестиции
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Собственный капитал является основным источником развития компаний в РФ, на текущий момент компании в состоянии финансировать инвестиции за счет собственных средств, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Собственный капитал является основным источником развития компаний, на текущий момент компании в состоянии финансировать свои инвестиции за счет собственных средств, потому что уровень финансового результата по экономике - причем не только в добывающих отраслях, и не столько в добывающих отраслях - вырос очень значительно за последние годы и сейчас находится на максимальном уровне, он был на максимальном уровне в прошлом году, в этом году он не сильно отличается от него", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам. Заботкин отметил, что по данным Росстата, в структуре финансирования собственного капитала компаний на данный момент примерно 20% приходится на государственные инвестиции, "остальная пропорция разделяется примерно два к одному между собственными средствами и долговым финансированием, туда попадают не только кредиты, но и облигации". Зампред ЦБ отмечает, что по данным на июль 2024 года, за предшествующие 12 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года совокупный финансовый результат всего по экономике вырос в два раза. "По обработке он вырос в те же два раза, в инвестиционных товарах он вырос в 2,5 раза, в добыче всего на 62%. Сильнее всего вырос финансовый результат в отраслях строительство и недвижимость - в четыре раза с 2019 года, в сельском хозяйстве в 4,5 раза", - заключил он.
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инвестиции
Банк России, инвестиции
14:33 14.10.2024
 
Компании России могут самостоятельно финансировать инвестиции, заявили в ЦБ

Заботкин: компании РФ могут финансировать инвестиции за счет собственных средств

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Собственный капитал является основным источником развития компаний в РФ, на текущий момент компании в состоянии финансировать инвестиции за счет собственных средств, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Собственный капитал является основным источником развития компаний, на текущий момент компании в состоянии финансировать свои инвестиции за счет собственных средств, потому что уровень финансового результата по экономике - причем не только в добывающих отраслях, и не столько в добывающих отраслях - вырос очень значительно за последние годы и сейчас находится на максимальном уровне, он был на максимальном уровне в прошлом году, в этом году он не сильно отличается от него", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.
Заботкин отметил, что по данным Росстата, в структуре финансирования собственного капитала компаний на данный момент примерно 20% приходится на государственные инвестиции, "остальная пропорция разделяется примерно два к одному между собственными средствами и долговым финансированием, туда попадают не только кредиты, но и облигации".
Зампред ЦБ отмечает, что по данным на июль 2024 года, за предшествующие 12 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года совокупный финансовый результат всего по экономике вырос в два раза.
"По обработке он вырос в те же два раза, в инвестиционных товарах он вырос в 2,5 раза, в добыче всего на 62%. Сильнее всего вырос финансовый результат в отраслях строительство и недвижимость - в четыре раза с 2019 года, в сельском хозяйстве в 4,5 раза", - заключил он.
 
Банк Россииинвестиции
 
 
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