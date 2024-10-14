https://1prime.ru/20241014/kosmos-852163482.html

Песков назвал единственную сферу взаимодействия России и США

Песков назвал единственную сферу взаимодействия России и США - 14.10.2024, ПРАЙМ

Песков назвал единственную сферу взаимодействия России и США

Космос остается единственной областью, где сотрудничество между Россией и США продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T13:37+0300

2024-10-14T13:37+0300

2024-10-14T13:37+0300

россия

сша

космос

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Космос остается единственной областью, где сотрудничество между Россией и США продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Космос остается единственной сферой, где сохранилось невообразимое взаимодействие двух космических агентств - России и США. Мы отслеживаем новости, как развивается космическая программа США", - отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.Ранее СМИ сообщили, что компания SpaceX провела пятый испытательный запуск своего космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Луну и Марс.В то же время Илон Маск, владелец компании SpaceX, выразил недовольство политикой американского регулятора, которая может помешать его планам отправить первого человека на Марс. Перед пятой попыткой запуска корабля требуется провести 60-дневные консультации с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), чтобы обеспечить безопасность окружающей среды.

https://1prime.ru/20241010/kovid-852102882.html

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россия, сша, космос