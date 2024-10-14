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В ЕП поддержали кредит Киеву в 35 миллиардов евро за счет активов России
В ЕП поддержали кредит Киеву в 35 миллиардов евро за счет активов России - 14.10.2024, ПРАЙМ
В ЕП поддержали кредит Киеву в 35 миллиардов евро за счет активов России
Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении кредита в размере 35 миллиардов евро Украине. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T17:10+0300
2024-10-14T17:10+0300
2024-10-14T17:31+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении кредита в размере 35 миллиардов евро Украине."Предложение принято большинством голосов без изменений", - заявил председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.Отмечается, что кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Однако предложение должно еще пройти официальное обсуждение и утверждение на пленарном заседании Европарламента, которое состоится 22 октября.Ранее Министерство иностранных дел России выразило недовольство заморозкой российских активов в Европе, назвав это воровством. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов, и что Россия также имеет возможность не возвращать средства, хранящиеся у нее от западных стран.
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еп, украина, россия
Экономика, ЕП, УКРАИНА, РОССИЯ
В ЕП поддержали кредит Киеву в 35 миллиардов евро за счет активов России
Профильный комитет ЕП поддержал кредит Киеву в 35 млрд евро за счет активов РФ
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о предоставлении кредита в размере 35 миллиардов евро Украине.
"Предложение принято большинством голосов без изменений", - заявил председательствовавший на специальном заседании евродепутат из Германии Берд Лан.
Отмечается, что кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Однако предложение должно еще пройти официальное обсуждение и утверждение на пленарном заседании Европарламента, которое состоится 22 октября.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило недовольство заморозкой российских активов в Европе, назвав это воровством. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов, и что Россия также имеет возможность не возвращать средства, хранящиеся у нее от западных стран.
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