https://1prime.ru/20241014/lada-852162192.html

АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет

АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет - 14.10.2024, ПРАЙМ

АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет

Автомобили линии Lada Granta будут окрашивать в новый ярко красный цвет, сообщает паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте". | 14.10.2024, ПРАЙМ

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россия

автоваз

lada granta

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Автомобили линии Lada Granta будут окрашивать в новый ярко красный цвет, сообщает паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте".Автомобили Lada Granta будут представлены в новом цвете после появления серии пробных машин, окрашенных в ярко-синий цвет "Капитан". В дальнейшем планируется активное добавление новых цветовых решений для коммерческой линейки автомобилей Lada, отмечается в публикации.В последних статистических данных сообщается, что в сентябре текущего года продано 41,4 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года и на 8,6% больше, чем в августе текущего года. За 9 месяцев было реализовано 335 тысяч легковых и коммерческих автомобилей марки Lada, что на 38,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.В этом же месяце было продано 17,8 тысячи автомобилей Lada Granta, 12 тысяч Lada Vesta, 2,5 тысячи Lada Largus. Кроме того, было продано по 4,3 тысячи внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

https://1prime.ru/20241009/avtovaz-852091644.html

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россия, автоваз, lada granta