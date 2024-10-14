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МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода - 14.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода
МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода - 14.10.2024, ПРАЙМ
МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила МТС вернуть в бюджет России три миллиарда рублей, которые компания незаконно получила от повышения... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T10:06+0300
2024-10-14T10:06+0300
экономика
россия
фас рф
мтс
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила МТС вернуть в бюджет России три миллиарда рублей, которые компания незаконно получила от повышения тарифов на связь в апреле-мае."ПАО "МТС" обязано перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Служба выдала компании предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела… В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов", - говорится в сообщении ведомства.ФАС установила, что повышение тарифов на 8% для более чем 30 миллионов абонентов не было экономически обоснованным и ущемляло интересы потребителей. Кроме возврата доходов, МТС также должна снизить тарифы для абонентов, пострадавших от повышения стоимости услуг связи.Ведомство заявило, что это первый случай применения такой меры изъятия незаконно полученного дохода и его перечисления в бюджет при подобных нарушениях. ФАС считает, что такое решение является соразмерным и поможет пресечь недобросовестную практику среди операторов связи.
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россия, фас рф, мтс
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, МТС
10:06 14.10.2024
 
МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода

ФАС обязала МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей незаконного дохода

Логотип МТС
Логотип МТС
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила МТС вернуть в бюджет России три миллиарда рублей, которые компания незаконно получила от повышения тарифов на связь в апреле-мае.
"ПАО "МТС" обязано перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Служба выдала компании предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела… В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов", - говорится в сообщении ведомства.
ФАС установила, что повышение тарифов на 8% для более чем 30 миллионов абонентов не было экономически обоснованным и ущемляло интересы потребителей. Кроме возврата доходов, МТС также должна снизить тарифы для абонентов, пострадавших от повышения стоимости услуг связи.
Ведомство заявило, что это первый случай применения такой меры изъятия незаконно полученного дохода и его перечисления в бюджет при подобных нарушениях. ФАС считает, что такое решение является соразмерным и поможет пресечь недобросовестную практику среди операторов связи.
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФМТС
 
 
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