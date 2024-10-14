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Мишустин призвал более широко использовать нацвалюты в расчетах
Мишустин призвал более широко использовать нацвалюты в расчетах - 14.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал более широко использовать нацвалюты в расчетах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T15:21+0300
2024-10-14T15:21+0300
2024-10-14T15:21+0300
экономика
россия
михаил мишустин
нацвалюты
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее финансовые сервисы. "Важная сфера - это финансовые сервисы. Доля расчетов в национальных валютах уже составила около 90 процентов с отдельными нашими партнерами. Надо еще более широко использовать этот инструмент. А также другие - как традиционные, так и новые инструменты - конечно, в рамках применяющегося законодательства, что позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру, которая обеспечит международные расчеты на справедливых принципах", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
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россия, михаил мишустин, нацвалюты
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, нацвалюты
Мишустин призвал более широко использовать нацвалюты в расчетах
Мишустин призвал более широко использовать нацвалюты в расчетах с партнерами
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширить использование расчетов в национальных валютах с зарубежными партнерами и активнее использовать различнее финансовые сервисы.
"Важная сфера - это финансовые сервисы. Доля расчетов в национальных валютах уже составила около 90 процентов с отдельными нашими партнерами. Надо еще более широко использовать этот инструмент. А также другие - как традиционные, так и новые инструменты - конечно, в рамках применяющегося законодательства, что позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру, которая обеспечит международные расчеты на справедливых принципах", - сказал Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".