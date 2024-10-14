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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября - 14.10.2024, ПРАЙМ

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале ноября

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет продолжаться всего четыре дня, поскольку в понедельник, 4 ноября, будет праздноваться День народного единства. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T05:20+0300

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праздники

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет продолжаться всего четыре дня, поскольку в понедельник, 4 ноября, будет праздноваться День народного единства. На предшествующей неделе - с 28 октября по 2 ноября перед празднованием россияне будут работать шесть дней. Как предусмотрено статьей 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена как минимум в двойном размере. Сотрудник может вместо двойной оплаты выбрать дополнительный день отдыха. День народного единства - государственный праздник, ежегодно отмечаемый в России 4 ноября. Он был учрежден ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

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праздники