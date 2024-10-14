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СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T12:23+0300
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политика
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты США от Республиканцев Дональду Трампу одержать победу на выборах, передает Politico.Согласно изданию, если Орбан воплотит свой план в реальности, Трамп сможет пообещать своим избирателям не выделять ни цента из американского бюджета на помощь Киеву.Венгрия настаивает на отсрочке выплат до окончания выборов в США, которые состоятся в начале ноября. СМИ ранее отмечали, что Орбан является сторонником Трампа и не поддерживает расширение санкций против России, в отличие от многих западных лидеров.Ранее Politico сообщало, что механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент.
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венгрия, сша, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, США, Виктор Орбан
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине
Politico: Орбан собирается помочь Трампу через срыв кредита Украине на $50 млрд
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты США от Республиканцев Дональду Трампу одержать победу на выборах, передает Politico.
Согласно изданию, если Орбан воплотит свой план в реальности, Трамп сможет пообещать своим избирателям не выделять ни цента из американского бюджета на помощь Киеву.
Венгрия настаивает на отсрочке выплат до окончания выборов в США, которые состоятся в начале ноября. СМИ ранее отмечали, что Орбан является сторонником Трампа и не поддерживает расширение санкций против России, в отличие от многих западных лидеров.
Ранее Politico сообщало, что механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент.
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