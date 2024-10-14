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СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T12:23+0300
2024-10-14T12:23+0300
политика
венгрия
сша
виктор орбан
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты США от Республиканцев Дональду Трампу одержать победу на выборах, передает Politico.Согласно изданию, если Орбан воплотит свой план в реальности, Трамп сможет пообещать своим избирателям не выделять ни цента из американского бюджета на помощь Киеву.Венгрия настаивает на отсрочке выплат до окончания выборов в США, которые состоятся в начале ноября. СМИ ранее отмечали, что Орбан является сторонником Трампа и не поддерживает расширение санкций против России, в отличие от многих западных лидеров.Ранее Politico сообщало, что механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент.
https://1prime.ru/20241007/orban-852036038.html
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венгрия, сша, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, США, Виктор Орбан
12:23 14.10.2024
 
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине

Politico: Орбан собирается помочь Трампу через срыв кредита Украине на $50 млрд

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты США от Республиканцев Дональду Трампу одержать победу на выборах, передает Politico.
Согласно изданию, если Орбан воплотит свой план в реальности, Трамп сможет пообещать своим избирателям не выделять ни цента из американского бюджета на помощь Киеву.
Венгрия настаивает на отсрочке выплат до окончания выборов в США, которые состоятся в начале ноября. СМИ ранее отмечали, что Орбан является сторонником Трампа и не поддерживает расширение санкций против России, в отличие от многих западных лидеров.
Ранее Politico сообщало, что механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
7 октября, 16:51
 
ПолитикаВЕНГРИЯСШАВиктор Орбан
 
 
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