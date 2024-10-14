https://1prime.ru/20241014/orban-852162492.html

СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине

СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине - 14.10.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T12:23+0300

2024-10-14T12:23+0300

2024-10-14T12:23+0300

политика

венгрия

сша

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует блокировать предоставление Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы помочь кандидату в президенты США от Республиканцев Дональду Трампу одержать победу на выборах, передает Politico.Согласно изданию, если Орбан воплотит свой план в реальности, Трамп сможет пообещать своим избирателям не выделять ни цента из американского бюджета на помощь Киеву.Венгрия настаивает на отсрочке выплат до окончания выборов в США, которые состоятся в начале ноября. СМИ ранее отмечали, что Орбан является сторонником Трампа и не поддерживает расширение санкций против России, в отличие от многих западных лидеров.Ранее Politico сообщало, что механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, вероятно, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент.

https://1prime.ru/20241007/orban-852036038.html

венгрия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, сша, виктор орбан