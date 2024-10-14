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Показания Скрипаля зачитали на слушаниях по делу об отравлении британки

Показания Скрипаля зачитали на слушаниях по делу об отравлении британки - 14.10.2024, ПРАЙМ

Показания Скрипаля зачитали на слушаниях по делу об отравлении британки

Показания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было зачитано на слушаниях по делу о смерти гражданки Великобритании Дон Стерджес в 2018 году. Согласно тексту... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T21:57+0300

2024-10-14T21:57+0300

2024-10-14T22:01+0300

происшествия

великобритания

расследование

показания

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Показания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было зачитано на слушаниях по делу о смерти гражданки Великобритании Дон Стерджес в 2018 году. Согласно тексту показаний, Скрипаль не опасался за свою жизнь в Великобритании до отравления. Трансляцию со слушаний вел телеканал Sky News.В своем заявлении Скрипаль отметил, что показанная ему статья в Daily Mail, в которой утверждалось, будто он кому-то говорил, что его жизнь находится под угрозой, "неверная или основана на недопонимании"."Я вел нормальную жизнь и не располагал никакой информацией или предупреждением, которое подтверждало бы такой комментарий", - говорится в показаниях Скрипаля.В июле 2018 года - через четыре месяца после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - британские правоохранители сообщили, что еще два человека были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес скончалась, второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Как считают британские правоохранители, к отравлению Скрипалей причастны российские власти, тогда как Стерджес стала случайной жертвой: Роули подарил ей духи, которые нашел в парке, а во флаконе оказалось отравляющее вещество. Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес. По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, "дело Скрипаля" рассыпается на глазах в связи с отсутствием каких бы то ни было доказательств виновности Российской Федерации.

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великобритания, расследование, показания