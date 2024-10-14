https://1prime.ru/20241014/patrulirovanie-852157710.html
В Минобороны рассказали о совместном патрулировании ВМФ России и ВМС КНР
В Минобороны рассказали о совместном патрулировании ВМФ России и ВМС КНР - 14.10.2024, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали о совместном патрулировании ВМФ России и ВМС КНР
Боевые корабли РФ и КНР в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T06:34+0300
2024-10-14T06:34+0300
2024-10-14T06:34+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Боевые корабли РФ и КНР в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - отмечается в сообщении. Сейчас совместный российско-китайский отряд кораблей осуществляет патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первоначально отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подлодки условного противника и отработал её преследование. Для ее уничтожения экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС КНР отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Осуществлялась стрельба из корабельного ЗРК "Кинжал". Кроме того, корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара. От российской стороны в учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху". Совместное российско-китайское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Спланированы ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.
https://1prime.ru/20240925/kitay-851786702.html
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вмф россии, китай
В Минобороны рассказали о совместном патрулировании ВМФ России и ВМС КНР
Корабли России и Китая совместно отработали отражение ракетной атаки в Тихом океане
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Боевые корабли РФ и КНР в Тихом океане выполнили стрельбы в рамках учений по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В северо-западной части Тихого океана боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне", - отмечается в сообщении.
Сейчас совместный российско-китайский отряд кораблей осуществляет патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Первоначально отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подлодки условного противника и отработал её преследование. Для ее уничтожения экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.
После этого экипажи кораблей ВМФ России и ВМС КНР отработали задачи отражения воздушной ракетной атаки "противника". Осуществлялась стрельба из корабельного ЗРК "Кинжал". Кроме того, корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара.
От российской стороны в учении задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".
Совместное российско-китайское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе началось после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". Спланированы ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.