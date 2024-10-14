https://1prime.ru/20241014/peskov-852157120.html

Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность

Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность - 14.10.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность

Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T05:16+0300

2024-10-14T05:16+0300

2024-10-14T05:16+0300

налоги

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в этом вопросе нужен анализ со стороны специалистов, в том числе опыта СССР."Важно знать детали предложения, что имеется в виду - нам неизвестно", - отметил он.Песков напомнил, что в советское время уже был опыт введения налога на бездетность. "Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", - сказал представитель Кремля"Хотя это должны сделать специалисты", - подчеркнул Песков

https://1prime.ru/20201013/832156277.html

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дмитрий песков