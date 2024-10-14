https://1prime.ru/20241014/peskov-852157120.html
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность - 14.10.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность
Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T05:16+0300
2024-10-14T05:16+0300
2024-10-14T05:16+0300
налоги
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в этом вопросе нужен анализ со стороны специалистов, в том числе опыта СССР."Важно знать детали предложения, что имеется в виду - нам неизвестно", - отметил он.Песков напомнил, что в советское время уже был опыт введения налога на бездетность. "Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", - сказал представитель Кремля"Хотя это должны сделать специалисты", - подчеркнул Песков
https://1prime.ru/20201013/832156277.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность
Песков: предложение о налоге на бездетность в России нужно проанализировать
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в этом вопросе нужен анализ со стороны специалистов, в том числе опыта СССР.
"Важно знать детали предложения, что имеется в виду - нам неизвестно", - отметил он.
За бездетность накажут рублем: почему вспомнили о "сталинском" налоге
Песков напомнил, что в советское время уже был опыт введения налога на бездетность.
"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", - сказал представитель Кремля
"Хотя это должны сделать специалисты", - подчеркнул Песков