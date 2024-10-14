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Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность - 14.10.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность
Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T05:16+0300
2024-10-14T05:16+0300
налоги
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в этом вопросе нужен анализ со стороны специалистов, в том числе опыта СССР."Важно знать детали предложения, что имеется в виду - нам неизвестно", - отметил он.Песков напомнил, что в советское время уже был опыт введения налога на бездетность. "Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", - сказал представитель Кремля"Хотя это должны сделать специалисты", - подчеркнул Песков
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дмитрий песков
Налоги, Дмитрий Песков
05:16 14.10.2024
 
Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность

Песков: предложение о налоге на бездетность в России нужно проанализировать

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
© POOL
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Детали налога на бездетность, которое предложили в России, Кремлю пока неизвестны, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в этом вопросе нужен анализ со стороны специалистов, в том числе опыта СССР.
"Важно знать детали предложения, что имеется в виду - нам неизвестно", - отметил он.
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За бездетность накажут рублем: почему вспомнили о "сталинском" налоге
13 октября 2020, 15:40
Песков напомнил, что в советское время уже был опыт введения налога на бездетность.
"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", - сказал представитель Кремля
"Хотя это должны сделать специалисты", - подчеркнул Песков
 
НалогиДмитрий Песков
 
 
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