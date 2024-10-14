https://1prime.ru/20241014/peskov-852163753.html
"Нелогично". Песков ответил на слова об угрозе НАТО со стороны России
"Нелогично". Песков ответил на слова об угрозе НАТО со стороны России - 14.10.2024, ПРАЙМ
"Нелогично". Песков ответил на слова об угрозе НАТО со стороны России
Говорить об угрозе НАТО со стороны России неправильно и нелогично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T13:53+0300
2024-10-14T13:53+0300
2024-10-14T13:53+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Говорить об угрозе НАТО со стороны России неправильно и нелогично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Говорить здесь о том, что именно российские Вооружённые силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - ответил пресс-секретарь главы государства на заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия.Он отметил, что Россия никогда не продвигалась к границам НАТО, наоборот, то было расширение альянса и его военной инфраструктуры, приближавшейся к Российской Федерации.Пресс-секретарь президента России резюмировал, что российская сторона делает все необходимое для поддержания своей безопасности и имеет соответствующий потенциал.
https://1prime.ru/20241012/konflikt-852145377.html
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россия, нато, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, НАТО, Дмитрий Песков
"Нелогично". Песков ответил на слова об угрозе НАТО со стороны России
Песков: говорить об угрозе НАТО со стороны России неправильно и нелогично
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Говорить об угрозе НАТО со стороны России неправильно и нелогично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Говорить здесь о том, что именно российские Вооружённые силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", - ответил пресс-секретарь главы государства на заявление главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия.
Он отметил, что Россия никогда не продвигалась к границам НАТО, наоборот, то было расширение альянса и его военной инфраструктуры, приближавшейся к Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента России резюмировал, что российская сторона делает все необходимое для поддержания своей безопасности и имеет соответствующий потенциал.
В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО