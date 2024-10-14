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Россия может войти в тройку мировых лидеров поставщиков продовольствия
Россия может войти в тройку мировых лидеров поставщиков продовольствия - 14.10.2024, ПРАЙМ
Россия может войти в тройку мировых лидеров поставщиков продовольствия
Россия по итогам 2023 года может войти в тройку лидеров поставщиков продовольствия в физическом весе в мире, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T16:39+0300
2024-10-14T16:39+0300
2024-10-14T16:39+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года может войти в тройку лидеров поставщиков продовольствия в физическом весе в мире, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на международном экспортном форуме "Сделано в России". "Мы по итогам прошлого года, возможно, если цифры общие выйдут по другим странам, вошли в тройку лидеров, поставщиков вообще в мире продовольствия, именно в тоннаже", - сказала Лут. При этом, министр добавила, что в денежном эквиваленте экспорт АПК России пока только на 16 месте в мире. Она уточнила, что экспорт продуктов продовольствия увеличился с 2018 года на 18,5 миллиарда долларов - с 25 миллиардов до 43,5 миллиарда долларов в 2023 году. В тоннаже экспорт вырос с 78 миллионов тонн в 2018 году до 103 миллионов тонн в 2023 году.
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россия, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз
Россия может войти в тройку мировых лидеров поставщиков продовольствия
Лут: Россия может войти в тройку лидеров поставщиков продовольствия в мире
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года может войти в тройку лидеров поставщиков продовольствия в физическом весе в мире, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на международном экспортном форуме "Сделано в России".
"Мы по итогам прошлого года, возможно, если цифры общие выйдут по другим странам, вошли в тройку лидеров, поставщиков вообще в мире продовольствия, именно в тоннаже", - сказала Лут.
При этом, министр добавила, что в денежном эквиваленте экспорт АПК России пока только на 16 месте в мире.
Она уточнила, что экспорт продуктов продовольствия увеличился с 2018 года на 18,5 миллиарда долларов - с 25 миллиардов до 43,5 миллиарда долларов в 2023 году. В тоннаже экспорт вырос с 78 миллионов тонн в 2018 году до 103 миллионов тонн в 2023 году.
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