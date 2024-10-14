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Россия должна экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, заявила Лут

Россия должна экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, заявила Лут - 14.10.2024, ПРАЙМ

Россия должна экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, заявила Лут

Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T17:02+0300

2024-10-14T17:02+0300

2024-10-14T17:02+0300

россия

продовольствие

минсельхоз

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация должна ежегодно экспортировать 122 миллиона тонн продовольствия, чтобы достичь цели президентского указа к 2030 году, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме "Сделано в России". "Что мы ожидаем к 2030 году. В соответствии с указом президента мы должны иметь 55,2 миллиарда доллара экспорта (продовольствия - ред.). Мы это разбили на объемы. Аналитически у нас получается, что мы должны поставлять ежегодно на рынок 122 миллиона тонн продукции", - сказала Лут. Она уточнила, что рост в натуральном выражении должен составить 18%. "Таким образом, мы делаем вывод о том, что мы должны экспортировать больше более дорогостоящей продукции", - отметила министр. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который был опубликован на сайте Кремля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, продовольствие, минсельхоз