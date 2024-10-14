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Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров - 14.10.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров
Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, будут лишать прав. Документ... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:57+0300
2024-10-14T14:57+0300
россия
владимир путин
номера
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, будут лишать прав. Документ доступен на портале правовых актов.За использование таких устройств предусмотрено лишение прав на срок от одного года до полутора лет, а само устройство будет конфисковано. Также предусмотрено лишение прав на тот же срок за повторную езду без номерных знаков или с использованием материалов для их маскировки.Ранее водителям, имевшим грязные или нечитаемые номерные знаки, грозил только штраф в размере 500 рублей. За езду без номерных знаков, их скрытие или умышленное изменение водителя могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Штраф за установку фальшивых номерных знаков составлял 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами предусматривалось лишение прав на срок от шести месяцев до года.
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россия, владимир путин, номера
РОССИЯ, Владимир Путин, номера
14:57 14.10.2024
 
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров

Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие госномеров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, будут лишать прав. Документ доступен на портале правовых актов.
За использование таких устройств предусмотрено лишение прав на срок от одного года до полутора лет, а само устройство будет конфисковано. Также предусмотрено лишение прав на тот же срок за повторную езду без номерных знаков или с использованием материалов для их маскировки.
Ранее водителям, имевшим грязные или нечитаемые номерные знаки, грозил только штраф в размере 500 рублей. За езду без номерных знаков, их скрытие или умышленное изменение водителя могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Штраф за установку фальшивых номерных знаков составлял 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами предусматривалось лишение прав на срок от шести месяцев до года.
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