https://1prime.ru/20241014/rakety-852172431.html

"Вассал США". Шольца обвинили в предательстве интересов нацбезопасности ФРГ

"Вассал США". Шольца обвинили в предательстве интересов нацбезопасности ФРГ - 14.10.2024, ПРАЙМ

"Вассал США". Шольца обвинили в предательстве интересов нацбезопасности ФРГ

Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен в беседе с изданием Neue Osnabrücker Zeitung назвал канцлера Германии Олафа Шольц "вассальным | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T17:20+0300

2024-10-14T17:20+0300

2024-10-14T17:21+0300

вооружения

ракеты

сша

олаф шольц

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен в беседе с изданием Neue Osnabrücker Zeitung назвал канцлера Германии Олафа Шольц "вассальным канцлером США" из-за действий главы государства в вопросе размещения ракет Соединенных Штатов на немецкой территории.При этом депутат бундестага подчеркнул, что решение о размещении американских ракет на территории Германии принимается в Соединенных Штатов, а все риски за это решение ложатся на граждан ФРГ. В итоге Дагделен обвинил действующего канцлера в том, что интересы нацбезопасности ФРГ он оставляет на милость Белого дома.Ранее немецкая партия "Левые" выступила против намеченного размещения американских ракет в Германии и объявила о внесении в бундестаг соответствующей резолюции. Примечательно, что "Левые" призвали канцлера Шольца тоже выступить против размещения ракет Соединенных Штатов на немецкой территории.

https://1prime.ru/20241002/putin-851914311.html

сша

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ракеты, сша, олаф шольц