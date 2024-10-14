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Затянувшаяся консолидация - 14.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241014/rynok-852158380.html
Затянувшаяся консолидация
Затянувшаяся консолидация - 14.10.2024, ПРАЙМ
Затянувшаяся консолидация
Рыночные настроения немного ослабли баз видимых причин. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,25% до 2754,52 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,96% до... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T09:01+0300
2024-10-14T09:01+0300
экономика
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852158380.jpg?1728885700
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного ослабли баз видимых причин. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,25% до 2754,52 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,96% до 931,29 п. на фоне умеренного укрепления рубля. По итогам полной недели оба индекса показали снижение, на 1,79% и 3,01%, соответственно, а рубль ослаб примерно на полпроцента к доллару США и евро.В сегменте ОФЗ проявляются робкие признаки стабилизации. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций сократился за неделю с 334 б. п. до 311 б. п. на фоне снижения доходности двухлетних облигаций на 13 б. п. по сравнению с повышением доходности десятилетних ОФЗ на 10 б. п. Индекс RGBI обновил в середине недели многомесячные максимумы, но смог восстановиться и завершил пятницу ростом на 0,30%.Позитивная динамика в сегменте ОФЗ может сохраниться на начале новой недели на фоне вышедших в пятницу данных по инфляции за сентябрь.По оценке Росстата, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% в августе. Базовая инфляция ослабла с 8,44% до 8,26% в сентябре по сравнению с августом. Тем не менее помесячная инфляция составила 0,48% в сентябре, немного превысив консенсус-прогноз аналитиков (0,42%). В целом инфляционное давление хоть и ослабло немного, но сохраняется на достаточно высоком уровне, оправдывая очередное повышение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России. Такой сценарий может быть в существенной степени уже учтен в текущих котировках ОФЗ, что позволяет говорить о стабилизации на рынке облигаций, если не об умеренном восстановлении.Опережающую динамику на рынке на прошлой неделе показали акции Аэрофлота, которые подорожали за неделю на 3,2%. В пятницу национальный авиаперевозчик раскрыл операционные данные за сентябрь и III квартал 2024 года, из которых следует, что пассажиропоток компании в сентябре 2024 года повысился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 года, а за III квартал вырос на 14,8%. Коэффициент занятости кресел увеличился на 1,8 п. п. в III квартале до 92,3%. В целом темпы роста операционных показателей немного замедлились на фоне повышения прошлогодней базы, но остаются высокими, что позволяет рассчитывать на прибыль Аэрофлота по итогам 2024 года и потенциальные дивиденды, как следствие.На текущей неделе консолидация фондовых индексов может продолжиться. Потенциальная стабилизация в сегменте ОФЗ может оказать поддержку индексам. Внимание инвесторов будет направлено на данные Росстата по индексу цен производителей, которые выйдут в среду и могут подтвердить признаки умеренного ослабления общей инфляции, что будет способствовать дальнейшей стабилизации на рынке ОФЗ и поддержит позитивные настроения на рынке акций.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок
09:01 14.10.2024
 

Затянувшаяся консолидация

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного ослабли баз видимых причин. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,25% до 2754,52 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,96% до 931,29 п. на фоне умеренного укрепления рубля. По итогам полной недели оба индекса показали снижение, на 1,79% и 3,01%, соответственно, а рубль ослаб примерно на полпроцента к доллару США и евро.
В сегменте ОФЗ проявляются робкие признаки стабилизации. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций сократился за неделю с 334 б. п. до 311 б. п. на фоне снижения доходности двухлетних облигаций на 13 б. п. по сравнению с повышением доходности десятилетних ОФЗ на 10 б. п. Индекс RGBI обновил в середине недели многомесячные максимумы, но смог восстановиться и завершил пятницу ростом на 0,30%.
Позитивная динамика в сегменте ОФЗ может сохраниться на начале новой недели на фоне вышедших в пятницу данных по инфляции за сентябрь.
По оценке Росстата, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% в августе. Базовая инфляция ослабла с 8,44% до 8,26% в сентябре по сравнению с августом. Тем не менее помесячная инфляция составила 0,48% в сентябре, немного превысив консенсус-прогноз аналитиков (0,42%). В целом инфляционное давление хоть и ослабло немного, но сохраняется на достаточно высоком уровне, оправдывая очередное повышение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России. Такой сценарий может быть в существенной степени уже учтен в текущих котировках ОФЗ, что позволяет говорить о стабилизации на рынке облигаций, если не об умеренном восстановлении.
Опережающую динамику на рынке на прошлой неделе показали акции Аэрофлота, которые подорожали за неделю на 3,2%. В пятницу национальный авиаперевозчик раскрыл операционные данные за сентябрь и III квартал 2024 года, из которых следует, что пассажиропоток компании в сентябре 2024 года повысился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 года, а за III квартал вырос на 14,8%. Коэффициент занятости кресел увеличился на 1,8 п. п. в III квартале до 92,3%. В целом темпы роста операционных показателей немного замедлились на фоне повышения прошлогодней базы, но остаются высокими, что позволяет рассчитывать на прибыль Аэрофлота по итогам 2024 года и потенциальные дивиденды, как следствие.
На текущей неделе консолидация фондовых индексов может продолжиться. Потенциальная стабилизация в сегменте ОФЗ может оказать поддержку индексам. Внимание инвесторов будет направлено на данные Росстата по индексу цен производителей, которые выйдут в среду и могут подтвердить признаки умеренного ослабления общей инфляции, что будет способствовать дальнейшей стабилизации на рынке ОФЗ и поддержит позитивные настроения на рынке акций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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