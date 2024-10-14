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Рынок акций у черты - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций у черты
Рынок акций у черты - 14.10.2024, ПРАЙМ
Рынок акций у черты
Индекс Мосбиржи в пятницу потерял полпроцента и приблизился к важному уровню поддержки 2730 п. Пока сохраняется осенний тренд вверх, заход на поддержку,... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T09:43+0300
2024-10-14T09:43+0300
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852158892.jpg?1728888224
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял полпроцента и приблизился к важному уровню поддержки 2730 п. Пока сохраняется осенний тренд вверх, заход на поддержку, рациональнее играть от покупок. В ближайшие две недели рассчитываем на сохранение боковика, а по факту решения ЦБ по ставке 25 октября неопределенность снизится, и можно ожидать очередную волну в бенчмарке вверх в рамках аптренда. К концу осени план на 3000 п. сохраняется.Сильнее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (+5,3%). Корпорация под высокой долговой нагрузкой, и инвесторы ждут параметров допэмиссии. А наблюдаемые скачки курса относятся скорее к спекуляциям на тему. У нас негативный взгляд на стоимость бизнеса.Слабее рынка — акции золотодобытчика Селигдара (-7,7%). Там был дивгэп вниз на 7%, поэтому такой большой внутридневной провал надо корректировать на размер выплат. Золото сейчас растет и регулярно обновляет исторические максимумы, что оказывает поддержку акциям производителей — образованный на графике дивгэп в ближайшие месяцы может быть закрыт.Рубль в пятницу продолжил укрепление. Юань потерял еще 0,3%, и от максимума это уже почти -2,5%; курс в моменте был на 13,43 после пиковых 13,74. Доллар и евро ожидаемо пошли догонять юань и упали по 1,3% — к 96 и до 105,1, соответственно. Поздно вечером правительство решило смягчить требования по репатриации выручки экспортеров, и локально это замедлит темп восстановления рубля, но ориентир на 13 за юань не снимается на фоне жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма.
ПРАЙМ
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2024
Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Мнения аналитиков, Рынок
09:43 14.10.2024
 

Рынок акций у черты

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял полпроцента и приблизился к важному уровню поддержки 2730 п. Пока сохраняется осенний тренд вверх, заход на поддержку, рациональнее играть от покупок. В ближайшие две недели рассчитываем на сохранение боковика, а по факту решения ЦБ по ставке 25 октября неопределенность снизится, и можно ожидать очередную волну в бенчмарке вверх в рамках аптренда. К концу осени план на 3000 п. сохраняется.
Сильнее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (+5,3%). Корпорация под высокой долговой нагрузкой, и инвесторы ждут параметров допэмиссии. А наблюдаемые скачки курса относятся скорее к спекуляциям на тему. У нас негативный взгляд на стоимость бизнеса.
Слабее рынка — акции золотодобытчика Селигдара (-7,7%). Там был дивгэп вниз на 7%, поэтому такой большой внутридневной провал надо корректировать на размер выплат. Золото сейчас растет и регулярно обновляет исторические максимумы, что оказывает поддержку акциям производителей — образованный на графике дивгэп в ближайшие месяцы может быть закрыт.
Рубль в пятницу продолжил укрепление. Юань потерял еще 0,3%, и от максимума это уже почти -2,5%; курс в моменте был на 13,43 после пиковых 13,74. Доллар и евро ожидаемо пошли догонять юань и упали по 1,3% — к 96 и до 105,1, соответственно. Поздно вечером правительство решило смягчить требования по репатриации выручки экспортеров, и локально это замедлит темп восстановления рубля, но ориентир на 13 за юань не снимается на фоне жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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