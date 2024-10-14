Рынок акций у черты

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял полпроцента и приблизился к важному уровню поддержки 2730 п. Пока сохраняется осенний тренд вверх, заход на поддержку, рациональнее играть от покупок. В ближайшие две недели рассчитываем на сохранение боковика, а по факту решения ЦБ по ставке 25 октября неопределенность снизится, и можно ожидать очередную волну в бенчмарке вверх в рамках аптренда. К концу осени план на 3000 п. сохраняется.Сильнее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (+5,3%). Корпорация под высокой долговой нагрузкой, и инвесторы ждут параметров допэмиссии. А наблюдаемые скачки курса относятся скорее к спекуляциям на тему. У нас негативный взгляд на стоимость бизнеса.Слабее рынка — акции золотодобытчика Селигдара (-7,7%). Там был дивгэп вниз на 7%, поэтому такой большой внутридневной провал надо корректировать на размер выплат. Золото сейчас растет и регулярно обновляет исторические максимумы, что оказывает поддержку акциям производителей — образованный на графике дивгэп в ближайшие месяцы может быть закрыт.Рубль в пятницу продолжил укрепление. Юань потерял еще 0,3%, и от максимума это уже почти -2,5%; курс в моменте был на 13,43 после пиковых 13,74. Доллар и евро ожидаемо пошли догонять юань и упали по 1,3% — к 96 и до 105,1, соответственно. Поздно вечером правительство решило смягчить требования по репатриации выручки экспортеров, и локально это замедлит темп восстановления рубля, но ориентир на 13 за юань не снимается на фоне жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма.
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял полпроцента и приблизился к важному уровню поддержки 2730 п. Пока сохраняется осенний тренд вверх, заход на поддержку, рациональнее играть от покупок. В ближайшие две недели рассчитываем на сохранение боковика, а по факту решения ЦБ по ставке 25 октября неопределенность снизится, и можно ожидать очередную волну в бенчмарке вверх в рамках аптренда. К концу осени план на 3000 п. сохраняется.
Сильнее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (+5,3%). Корпорация под высокой долговой нагрузкой, и инвесторы ждут параметров допэмиссии. А наблюдаемые скачки курса относятся скорее к спекуляциям на тему. У нас негативный взгляд на стоимость бизнеса.
Слабее рынка — акции золотодобытчика Селигдара (-7,7%). Там был дивгэп вниз на 7%, поэтому такой большой внутридневной провал надо корректировать на размер выплат. Золото сейчас растет и регулярно обновляет исторические максимумы, что оказывает поддержку акциям производителей — образованный на графике дивгэп в ближайшие месяцы может быть закрыт.
Рубль в пятницу продолжил укрепление. Юань потерял еще 0,3%, и от максимума это уже почти -2,5%; курс в моменте был на 13,43 после пиковых 13,74. Доллар и евро ожидаемо пошли догонять юань и упали по 1,3% — к 96 и до 105,1, соответственно. Поздно вечером правительство решило смягчить требования по репатриации выручки экспортеров, и локально это замедлит темп восстановления рубля, но ориентир на 13 за юань не снимается на фоне жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма.
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