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В РЖД отметили рост перевозок пассажиров в летний период

В РЖД отметили рост перевозок пассажиров в летний период - 14.10.2024, ПРАЙМ

В РЖД отметили рост перевозок пассажиров в летний период

Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае-сентябре 2024 года выросли на 7,2% в годовом выражении - до 569,2 миллиона человек, говорится в сообщении РЖД со ссылкой... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T11:54+0300

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2024-10-14T11:54+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в мае-сентябре 2024 года выросли на 7,2% в годовом выражении - до 569,2 миллиона человек, говорится в сообщении РЖД со ссылкой на слова главы компании Олега Белозерова на сетевом совещании по итогам летнего периода. "С мая по сентябрь поездки на сети РЖД совершили 569,2 миллиона человек (на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них в дальнем следовании - 62,8 миллиона (+2,9%), в пригородном сообщении - 506,4 миллиона (+7,7%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что самыми популярными направлениями были такие города, как Анапа, Сочи, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье. В сообщении с ними поезда выполнили 25,4 тысячи рейсов (+2,5%), а воспользовалось ими рекордное число пассажиров - 13,8 миллиона человек, в том числе в поездах Федеральной пассажирской компании - 11,6 миллиона человек (+3,9%),️ в поездах компании "Гранд сервис экспресс" - 2,2 миллиона пассажиров (+8,2%). В летний оздоровительный сезон этого года поезда доставили к местам отдыха более 12 миллионов детей. Из них в составе организованных групп было перевезено 688,4 тысячи детей (+1,3%). В организации перевозок пассажиров в летний сезон текущего года было задействовано 52 тысячи работников поездных бригад, которые трудились в поездах дальнего следования, в том числе 10 тысяч студентов. Отличившимся работникам вручены отраслевые награды, отмечается в сообщении.

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россия, ржд