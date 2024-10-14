https://1prime.ru/20241014/siyyarto-852158140.html

Сийярто предрек Третью мировую войну в случае приема Украины в НАТО

Сийярто предрек Третью мировую войну в случае приема Украины в НАТО - 14.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто предрек Третью мировую войну в случае приема Украины в НАТО

В повестке дня Венгрии отсутствует пункт, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, так как такой поворот событий означал бы прямую конфронтацию... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T08:13+0300

2024-10-14T08:13+0300

2024-10-14T08:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. В повестке дня Венгрии отсутствует пункт, предусматривающий присоединение Украины к НАТО, так как такой поворот событий означал бы прямую конфронтацию Североатлантического альянса с Россией и Третью мировую войну, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам главы МИД, с начала украинского конфликта официальный Будапешт провел красные линии - суть одной из них в том, что необходимо "сделать все возможное, чтобы избежать любой формы прямой конфронтации между НАТО и Россией". "Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос (вступления Украины в НАТО - ред.) не существует в повестке дня", - подчеркнул Сийярто. Он указал, что большинство его коллег из стран альянса в беседах с представителями Киева заявляют о возможном вступлении Украины в НАТО, но при этом в закрытом кругу признают, что этот шаг не представляется возможным. Отвечая на просьбу уточнить, какие государства представляют меньшинство, которое все еще верит во вступление Украины в альянс, Сийярто сказал: "Это будет нечестным. Но я почти уверен, что если вы сделаете предположение, то вы угадаете". На предположение о том, что таких стран всего две, министр отреагировал: "Может быть, немного больше". Новый генсек НАТО Марк Рютте в начале октября посетил Киев. Он в ходе своего визита заявил, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса, и у РФ нет права вето по данному вопросу. Генсек не назвал при этом каких-либо конкретных сроков возможного приглашения Киева в НАТО, которое требует единогласного решения всех участников альянса. Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное членство Украины в НАТО представляет собой угрозу безопасности России. Глава государства подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс послужили одной из причин начала СВО.

https://1prime.ru/20241013/medvedev-852153582.html

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украина, венгрия, россия, нато, петер сийярто