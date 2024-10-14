Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году - 14.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241014/sotsraskhody-852164018.html
Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году
Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году - 14.10.2024, ПРАЙМ
Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году
Доля расходов на социальную политику в РФ в 2026 году увеличится, в то время как расходы на образование, культуру и кинематографию, спорт, и средства массовой... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T14:00+0300
2024-10-14T14:00+0300
экономика
россия
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/74/841507493_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4b9e9fbf221e79c149b74647ceeac23.jpg
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля расходов на социальную политику в РФ в 2026 году увеличится, в то время как расходы на образование, культуру и кинематографию, спорт, и средства массовой информации почти не изменятся, такой вывод содержится в заключении Счетной палаты РФ к проекту бюджета 2025-2027 годы. "В структуре расходов в 2025-2027 годах наибольший объем составят расходы на национальную оборону, социальную политику и национальную экономику. При этом доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 году и снижается в 2027 году", - отмечают аудиторы. "Практически неизменными в структуре расходов на 2025–2027 годы остается доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, образование, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга", - добавили в Счетной палате. Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября. Бюджет сверстан с дефицитом, соответственно, 0,5%, 0,9% и 1,1% от ВВП.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/74/841507493_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4905e27f947111da26acc472953c209.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, счетная палата
Экономика, РОССИЯ, Счетная палата
14:00 14.10.2024
 
Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году

Счетная палата РФ: доля расходов на социальную политику в 2026 году увеличится

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля расходов на социальную политику в РФ в 2026 году увеличится, в то время как расходы на образование, культуру и кинематографию, спорт, и средства массовой информации почти не изменятся, такой вывод содержится в заключении Счетной палаты РФ к проекту бюджета 2025-2027 годы.
"В структуре расходов в 2025-2027 годах наибольший объем составят расходы на национальную оборону, социальную политику и национальную экономику. При этом доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 году и снижается в 2027 году", - отмечают аудиторы.
"Практически неизменными в структуре расходов на 2025–2027 годы остается доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, образование, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга", - добавили в Счетной палате.
Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября. Бюджет сверстан с дефицитом, соответственно, 0,5%, 0,9% и 1,1% от ВВП.
 
ЭкономикаРОССИЯСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала