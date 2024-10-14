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Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году

Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году - 14.10.2024, ПРАЙМ

Счетная палата отметила в проекте бюджета рост доли соцрасходов в 2026 году

Доля расходов на социальную политику в РФ в 2026 году увеличится, в то время как расходы на образование, культуру и кинематографию, спорт, и средства массовой... | 14.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-14T14:00+0300

2024-10-14T14:00+0300

2024-10-14T14:00+0300

экономика

россия

счетная палата

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля расходов на социальную политику в РФ в 2026 году увеличится, в то время как расходы на образование, культуру и кинематографию, спорт, и средства массовой информации почти не изменятся, такой вывод содержится в заключении Счетной палаты РФ к проекту бюджета 2025-2027 годы. "В структуре расходов в 2025-2027 годах наибольший объем составят расходы на национальную оборону, социальную политику и национальную экономику. При этом доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 году и снижается в 2027 году", - отмечают аудиторы. "Практически неизменными в структуре расходов на 2025–2027 годы остается доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, образование, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга", - добавили в Счетной палате. Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября. Бюджет сверстан с дефицитом, соответственно, 0,5%, 0,9% и 1,1% от ВВП.

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россия, счетная палата