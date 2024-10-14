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Россия сможет занять 25 процентов рынка СПГ, пишут СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Россия сможет занять 25 процентов рынка СПГ, пишут СМИ
Россия сможет занять 25 процентов рынка СПГ, пишут СМИ - 14.10.2024, ПРАЙМ
Россия сможет занять 25 процентов рынка СПГ, пишут СМИ
Аналитики компании Kept пришли к выводу, что Россия, несмотря на санкционное давление на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), может занять 20-25% мирового... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T09:48+0300
2024-10-14T09:48+0300
энергетика
россия
спг
рынок
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Аналитики компании Kept пришли к выводу, что Россия, несмотря на санкционное давление на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), может занять 20-25% мирового рынка после 2035 года, пишет РБК."Россия, столкнувшаяся с санкционным давлением на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), все еще может занять целевые 20–25% мирового рынка, но после 2035 года", - говорится в материале.В издании заметили, что в настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Однако аналитики прогнозируют, что к 2030 году конкурирующие поставщики увеличат свои производственные мощности на 20%, что приведет к усилению ценовой конкуренции.Для того чтобы реализовать свой потенциал на быстрорастущих рынках глобального Юга, России необходимо достичь высокого уровня технологической независимости в производстве СПГ и строительстве собственного танкерного флота, отметили аналитики Kept.Ранее Алексей Миллер, глава "Газпрома", также высоко оценил перспективность рынка глобального Юга и отметил, что доля этих стран в мировом потреблении достигнет 70% к 2050 году.
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россия, спг, рынок
Энергетика, РОССИЯ, СПГ, Рынок
09:48 14.10.2024
 
Россия сможет занять 25 процентов рынка СПГ, пишут СМИ

Kept: Россия может занять 20–25% рынка СПГ после 2035 года

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗавод по производству СПГ
Завод по производству СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Аналитики компании Kept пришли к выводу, что Россия, несмотря на санкционное давление на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), может занять 20-25% мирового рынка после 2035 года, пишет РБК.
"Россия, столкнувшаяся с санкционным давлением на отрасль сжиженного природного газа (СПГ), все еще может занять целевые 20–25% мирового рынка, но после 2035 года", - говорится в материале.
В издании заметили, что в настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Однако аналитики прогнозируют, что к 2030 году конкурирующие поставщики увеличат свои производственные мощности на 20%, что приведет к усилению ценовой конкуренции.
Для того чтобы реализовать свой потенциал на быстрорастущих рынках глобального Юга, России необходимо достичь высокого уровня технологической независимости в производстве СПГ и строительстве собственного танкерного флота, отметили аналитики Kept.
Ранее Алексей Миллер, глава "Газпрома", также высоко оценил перспективность рынка глобального Юга и отметил, что доля этих стран в мировом потреблении достигнет 70% к 2050 году.
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